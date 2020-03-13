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Лукашенко о коронавирусе: Старикам сидеть дома, а МВД – помочь им с "хлебушком"

13.03.2020 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко посоветовал пожилым белорусам в связи с распространением нового коронавируса меньше выходить из дома, а милиции по возможности помогать таким гражданам.

"Исходя из опыта, мы заметили, что остерегаться надо людям со слабым иммунитетом и старикам. Вот старикам я бы посоветовал поменьше передвигаться, потому что любой вирус для человека с ослабленным иммунитетом опасен, тем более незнакомый", - сказал Лукашенко в пятницу, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева.

Лукашенко отметил, что не просто так затронул тему коронавируса, поскольку бороться с распространением этого заболевания поможет и милиция. "Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома", - добавил он.


Кроме того, глава государства в начале встречи рассказал, что собирался принять с докладом Караева раньше, но "раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе". 

"Оказывается, живой и здоровый. Это не к тому, что тут некоторые уже пописывают: "Президент заявил, что мы победили коронавирус". Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам", - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь глава МВД пояснил, что его сын прилетел из Китая как раз в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса. 

"Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может", - рассказал министр.

По состоянию на вечер 12 марта в Беларуси официально подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.
 
 
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Александр Лукашенко посоветовал пожилым белорусам в связи с распространением нового коронавируса меньше выходить из дома, а милиции по возможности помогать...
 
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