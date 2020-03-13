В Беларуси хотят разрешить использовать свою тару при покупке товаров

Источник материала: Tut.by

В Беларуси хотят разрешить потребителям использовать свою тару при покупке товаров. Сейчас МАРТ совместно с Минздравом работают над тем, чтобы внести соответствующие изменения в законодательство. Об этом сегодня сообщила на пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас в Беларуси по санитарно-эпидемиологическим требованиям организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией, отпускать продукты в грязную тару покупателя и печатную макулатуру запрещено.

По словам Инны Гаврильчик, сейчас МАРТ и Минздрав работают над тем, чтобы внести соответствующие изменения в законодательство и разрешить потребителям использовать свою тару при покупке товаров. Это может быть как свой пластиковый пакет, так и многоразовая упаковка. Новшества, по словам представителя МАРТ, намерены внести в том числе для сокращения использования пластиковой упаковки и экономии средств потребителей.