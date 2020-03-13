﻿ В Беларуси хотят разрешить использовать свою тару при покупке товаров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси хотят разрешить использовать свою тару при покупке товаров

13.03.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси хотят разрешить потребителям использовать свою тару при покупке товаров. Сейчас МАРТ совместно с Минздравом работают над тем, чтобы внести соответствующие изменения в законодательство. Об этом сегодня сообщила на пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас в Беларуси по санитарно-эпидемиологическим требованиям организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией, отпускать продукты в грязную тару покупателя и печатную макулатуру запрещено.

По словам Инны Гаврильчик, сейчас МАРТ и Минздрав работают над тем, чтобы внести соответствующие изменения в законодательство и разрешить потребителям использовать свою тару при покупке товаров. Это может быть как свой пластиковый пакет, так и многоразовая упаковка. Новшества, по словам представителя МАРТ, намерены внести в том числе для сокращения использования пластиковой упаковки и экономии средств потребителей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси хотят разрешить потребителям использовать свою тару при покупке товаров. Сейчас МАРТ совместно с Минздравом работают над тем, чтобы внести...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о коронавирусе: Старикам сидеть дома, а МВД – помочь им с "хлебушком"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика