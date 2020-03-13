Литовская сторона возобновила оформление транспорта в пункте пропуска «Мядининкай»

Источник материала: Вороновская газета





В пункте пропуска «Мядининкай » на белорусско-литовской границе возобновлено оформление транспорта.

Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Как сообщалось , сегодня с 00.30 по белорусскому времени в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») было приостановлено оформление всех видов транспорта. Из-за порывов ветра на литовской стороне пункта пропуска отключалось электричество.

«Сейчас прием транспорта на этом участке белорусско-литовской границы сопредельной стороной осуществляется ритмично», — отметили в таможне. Въезда в Литву ожидают около 100 грузовых автомобилей.

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