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Литовская сторона возобновила оформление транспорта в пункте пропуска «Мядининкай»
13.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Как
«Сейчас прием транспорта на этом участке белорусско-литовской границы сопредельной стороной осуществляется ритмично», — отметили в таможне. Въезда в Литву ожидают около 100 грузовых автомобилей.
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В пункте пропуска «Мядининкай» на белорусско-литовской границе возобновлено оформление транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне....
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