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Студент БГУ спас тонувшую в Свислочи женщину
13.03.2020 12:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Во время вечерней прогулки у реки он увидел тонущего человека. Сбросив лишние вещи, студент прыгнул в воду, дотянул до берега тонувшую женщину и передал ее врачам для оказания медицинской помощи», - сообщает
Также за действия при спасении на воде студенту объявлена благодарность Минской городской организации ОСВОД.
В ближайшее время будет подано ходатайство о награждении Данилы Леонкова медалью «За спасенную жизнь».
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За самоотверженный поступок студенту первого курса химического факультета БГУ Даниле Леонкову вручили грамоту Минского городского управления МЧС.
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