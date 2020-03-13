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Студент БГУ спас тонувшую в Свислочи женщину

13.03.2020 12:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Студент БГУ спас тонувшую в Свислочи женщину
Фото из открытых источников

«Во время вечерней прогулки у реки он увидел тонущего человека. Сбросив лишние вещи, студент прыгнул в воду, дотянул до берега тонувшую женщину и передал ее врачам для оказания медицинской помощи», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу вуза.

Также за действия при спасении на воде студенту объявлена благодарность Минской городской организации ОСВОД.

В ближайшее время будет подано ходатайство о награждении Данилы Леонкова медалью «За спасенную жизнь». 

Студент БГУ спас тонувшую в Свислочи женщину
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За самоотверженный поступок студенту первого курса химического факультета БГУ Даниле Леонкову вручили грамоту Минского городского управления МЧС.
 
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