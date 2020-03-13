Студент БГУ спас тонувшую в Свислочи женщину

«Во время вечерней прогулки у реки он увидел тонущего человека. Сбросив лишние вещи, студент прыгнул в воду, дотянул до берега тонувшую женщину и передал ее врачам для оказания медицинской помощи», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу вуза.

Также за действия при спасении на воде студенту объявлена благодарность Минской городской организации ОСВОД.

В ближайшее время будет подано ходатайство о награждении Данилы Леонкова медалью «За спасенную жизнь».

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