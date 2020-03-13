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Глава МВД "самоизолировался" из-за коронавируса

13.03.2020 12:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр внутренних дел Юрий Караев, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, почему на две недели добровольно ушел на карантин


архивное фото

По словам главы МВД, он присутствовал на совещании, где среди участников оказался человек, зараженный коронавирусом. 

"Поэтому я принял меры безопасности (уверен, это сделали и остальные участники совещания) - для того, чтобы обезопасить себя и в первую очередь окружающих и на раннем этапе выявить возможный вирус. Прошло две недели, ничего не подтвердилось, все участники совещания живы, здоровы, чего и всем желаю", - цитирует Караева belta.by


Глава МВД пояснил, что его сын прилетел из Китая как раз в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса. 

"Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может", - рассказал министр.

По состоянию на вечер 12 марта в Беларуси официально подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.
 
 
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Министр внутренних дел Юрий Караев, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, почему на две недели добровольно ушел на карантин
 
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