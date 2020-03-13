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По словам главы МВД, он присутствовал на совещании, где среди участников оказался человек, зараженный коронавирусом.

"Поэтому я принял меры безопасности (уверен, это сделали и остальные участники совещания) - для того, чтобы обезопасить себя и в первую очередь окружающих и на раннем этапе выявить возможный вирус. Прошло две недели, ничего не подтвердилось, все участники совещания живы, здоровы, чего и всем желаю", - цитирует

Глава МВД пояснил, что его сын прилетел из Китая как раз в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса.





"Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может", - рассказал министр.





По состоянию на вечер 12 марта в Беларуси официально подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.