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Чтоб как в рекламе. 10 бюджетных масок, которые восстановят волосы после зимы

13.03.2020 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если после зимы ваши волосы выглядят совсем не как в глянцевых журналах, не отчаивайтесь. И не спешите в салон. Ведь редакция LADY собрала десятку восстанавливающих масок, которые сэкономят вам время и деньги.

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

Все средства из нашей подборки можно купить в Беларуси (жители Минска смогут найти их в стационарных магазинах, жители регионов — онлайн с доставкой по стране). Цена одного продукта не превышает 35 рублей.

Kaaral Purify Hydra deep moisturizing mask

Подойдет: для всех типов волос

Легендарная маска от итальянского бренда Kaaral выигрывает по всем параметрам: цене, качеству и объему в 500 мл. Кстати, текстура у этой маски настолько легкая, что ее можно использовать не только по назначению, но и в качестве кондиционера на ежедневной основе.

В составе продукта несколько видов масел (в том числе масло черного тмина — оно отлично кондиционирует волосы и придает им блеск), витамин Е и алоэ вера. В общем, все те компоненты, которые действительно способны смягчать, увлажнять и при этом не утяжелять пострадавшие от непогоды волосы.

Впрочем, даже у такого прекрасного средства есть пара нюансов. Первый — интенсивная отдушка: аллергикам и тем, кто против ярких ароматов, лучше сразу пройти мимо. Второй — в этой маске нет силиконов: эффекта ламинирования волос от нее ждать не стоит.


Garnier Fructis Superfood aloe mask

Подойдет: для всех типов волос

Очень похожий продукт есть у Garnier: ищите маску с алоэ из линейки Superfood. По действию она действительно похожа на собрата от Kaaral: хорошо увлажняет и питает поврежденные, иссушенные волосы, но не разглаживает и не утяжеляет их. Из отличий — стоимость (у Garnier она ниже) и более приятный аромат.

Производитель утверждает, что маску можно использовать тремя способами — как маску, кондиционер и несмываемый уход. Но рассчитывать на многофункциональность продукта не стоит: его текстура предполагает лишь применение по назначению.


La’Dor Hydro LPP Treatment

Подойдет: для экстремально сухих, поврежденных, окрашенных волос

Оливковое масло, масло жожоба, гидролизованный (тот, что лучше проникает в структуру волоса) коллаген, пантенол — все это можно найти в составе восстанавливающей маски от корейского бренда La’Dor. Что, с одной стороны, прекрасно — такая комбинация вернет к жизни даже волосы после химзавивки. А с другой стороны, подойдет эта маска лишь тем, чья шевелюра в плачевном состоянии. В ином случае средство даст эффект грязных волос.


John Frieda Detox & Repair mask

Подойдет: для сухих, очень сухих, поврежденных волос

В этой маске всего лишь два ключевых компонента — масло авокадо (питает волосы) и диметикон (разглаживает их), но действует она по максимуму. Волосы после использования средства не узнать: такие мягкие и плотные, будто вы только что вышли из салона.

У этого продукта лишь один минус — он абсолютно не подходит для окрашенных волос. Пигмент уходит вместе с маской: масла авокадо производитель явно не пожалел.


Ikoo Thermal treatment wrap Hydrate & Shine

Подойдет: для сухих, поврежденных, окрашенных волос

В маске-шапочке от Ikoo (бренда, который вы наверняка знаете по расческам-детанглерам) тоже большое количество масел. Причем довольно дорогих и действенных — например, масла японской камелии, макадамии и даже арганы. Однако с окрашенными волосами у этого продукта отношения более лояльные, чем у John Frieda: главное — не держать его дольше 10 минут.

Эта маска — прекрасный вариант для тех, кому нужно экстренное восстановление: в Ikoo отлично сочетаются состав и форм-фактор. А еще для тех, у кого нет времени на бьюти-процедуры: пока маска работает, вы можете заняться своими делами.


Biolage HydraSource Mask

Подойдет: для всех типов волос

Маска с незамысловатым составом (в котором можно отыскать масло семян подсолнечника и алоэ вера) и хорошим эффектом. Слишком поврежденные волосы, конечно, не восстановит, однако сухие и тусклые в порядок приведет. Использовать ее, как и маску от Kaaral, можно даже в качестве кондиционера.


Matrix Total results So long damage Intense repairing treatment

Подойдет: для всех типов волос

Если внимательно изучить состав этой маски, возникнет логичный вопрос: а за счет чего она вообще работает? Секрет прост — за счет смягчителей и силиконов. В общем, с точки зрения накопительного эффекта маска своих денег не стоит. Зато по части моментального действия она профи.


Ziaja Cocoa butter hair mask

Подойдет: для сухих, поврежденных волос

Ультрапитательная и максимально бюджетная маска от польского бренда Ziaja — это не только про восстановление волос, но и про релакс. Ведь пахнет она как самый настоящий какао! Так аппетитно, что в какой-то момент забываешь: в банке — не шоколадная паста, а косметический продукт.

Обладательницам окрашенных (особенно в холодные оттенки) волос к средству стоит подходить с осторожностью: с искусственным пигментом оно не дружит.


Keen Keratin mask

Подойдет: для всех типов волос

Маска с кератином и протеинами пшеницы от профессиональной марки Keen поможет тем, кто страдает от сухости и наэлектризованности волос. Она отлично смягчает и разглаживает, придает живой блеск и совсем не утяжеляет. Очень универсальный вариант, который подойдет не только на послезимний период.


Moroccanoil Intense hydrating mask

Подойдет: для очень сухих, поврежденных волос

Средства от Moroccanoil часто вызывают негативные эмоции. Причина — не в качестве, а в цене: многие утверждают, что цена на продукты марки абсолютно не обоснована. С чем точно можно поспорить: в состав средств Moroccanoil входит не бюджетное аргановое масло, и стоит оно не в конце списка — а значит, себестоимость продукта действительно высока. Как и эффективность масла арганы.

Как же такая дорогая (пусть и действенная) маска оказалась в нашей подборки? Секрет в объеме: у бренда есть мини-упаковки по 75 мл. Однако хватит этого малыша надолго: маска настолько питательная, что расход минимальный.


 
Теги: Минск
 
 
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