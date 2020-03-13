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Отмечала день рождения с коллегами: СК завершил расследование смертельного наезда на МКАД

13.03.2020 12:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП на МКАД, сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, вечером 26 декабря прошлого года 38-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, двигалась по внутреннему кольцу МКАД. Проезжая вблизи 10-й больницы, она совершила наезд на находившуюся на обочине 31-летнюю женщину. В результате ДТП последняя от полученных травм умерла на месте происшествия.

— В ходе расследования установлено, что обвиняемая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Именно по этой причине она утратила контроль за складывающейся дорожной обстановкой, выехала за пределы проезжей части, не находясь в условиях вынужденности, и совершила наезд на находившуюся на обочине женщину, — проинформировали в СК.


Фото: СК

Согласно материалам уголовного дела, у обвиняемой в тот день был день рождения, который она праздновала с коллегами в рабочее время, после чего села за руль автомобиля. Материалы по данному факту выделены из уголовного дела и направлены в милицию для дачи правовой оценки в соответствии с требованиями административного законодательства.

Кроме этого, в момент происшествия женщина управляла автомобилем, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. За что она была привлечена сотрудниками ГАИ к административной ответственности по ч. 5 ст. 18.12 КоАП Беларуси.


Фото: СК

Действия женщины следователи квалифицировали по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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