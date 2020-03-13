Новые купюры!

В связи с ростом количества ложных вызовов милиции по фактам обнаружения банкнот номиналом 5 и 10 белорусских рублей Кобринский РОВД напоминает, что на территории республики в настоящее время имеют хождение денежные купюры достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 белорусских рублей.
С 20.05.2019 на территории Республики Беларусь действуют в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Новые банкноты получили дополнительную защиту в виде более широкой нити и еще одного водяного знака.
Новая версия банкнот отличается от старой такими нововведениями:
– исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;
– приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия;
– вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2019».
В обязательном порядке проверяйте имеющиеся у Вас денежные средства Национального банка Республики Беларусь на их подлинность, основными признаками которой являются:
– изображение водяного знака, видимое на просвет;
– с лицевой стороны защитная нить в виде пунктиров, на просвет – сплошная темная с текстом;
– рельефный символ хорошо различимый на ощупь людьми с ослабленным зрением
– фрагменты на лицевой и оборотной сторонах на просвет точно совмещаются, образуя единый рисунок;
– в рисунке орнамента при рассмотрении на просвет виден номинал;
– при наклоне банкноты номинал меняет свой цвет.
О всех противоправных фактах фальшивомонетничества Вы можете сообщить в Кобринский РОВД по телефонам 7-77-66, 102.
Оперуполномоченный ОБЭП Кобринского РОВД Салей Н.Ю.