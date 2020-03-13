Новые купюры!

Источник материала: Кобринский вестник

В связи с ростом количества ложных вызовов милиции по фактам обнаружения банкнот номиналом 5 и 10 белорусских рублей Кобринский РОВД напоминает, что на территории республики в настоящее время имеют хождение денежные купюры достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 белорусских рублей.

С 20.05.2019 на территории Республики Беларусь действуют в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Новые банкноты получили дополнительную защиту в виде более широкой нити и еще одного водяного знака.

Новая версия банкнот отличается от старой такими нововведениями:

– исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;

– приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия;

– вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2019».





В обязательном порядке проверяйте имеющиеся у Вас денежные средства Национального банка Республики Беларусь на их подлинность, основными признаками которой являются:

– изображение водяного знака, видимое на просвет;

– с лицевой стороны защитная нить в виде пунктиров, на просвет – сплошная темная с текстом;

– рельефный символ хорошо различимый на ощупь людьми с ослабленным зрением

– фрагменты на лицевой и оборотной сторонах на просвет точно совмещаются, образуя единый рисунок;

– в рисунке орнамента при рассмотрении на просвет виден номинал;

– при наклоне банкноты номинал меняет свой цвет.

О всех противоправных фактах фальшивомонетничества Вы можете сообщить в Кобринский РОВД по телефонам 7-77-66, 102.

Оперуполномоченный ОБЭП Кобринского РОВД Салей Н.Ю.