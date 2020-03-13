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Турист использовал в душе конфету вместо мыла и остался разочарован
Источник материала: СТВ
Американец приехал в Великобританию и остановился в отеле. Там он нашёл конфету, которую ошибочно посчитал мылом.
Как
«Вы должны сделать что-то с тем коричневым кусочком мыла, который вы положили на каждую из наших кроватей. Мало того, что мыло было слишком твёрдым и оставляло маслянистый след, так ещё и раскололось, прежде чем я начал мыться. Бывали у меня отшелушивающие скрабы и получше», – написал мужчина в отзыве.
Пользователи соцсетей, увидев это, очень удивились и объяснили американцу, что это и не мыло было, а нечто вроде ириски. В комментариях также появились производители кондитерского изделия, которые сказали, что их конфеты лучше использовать в качестве пищи.
Сотрудники другого отеля посмеялись и пообещали, что теперь рядом с угощениями будут оставлять табличку с надписью: «Внимание! Это нужно есть, а не использовать в качестве средства гигиенты в душе».
К слову, мужчина отнюдь не первый человек, столкнувшийся с разочарованием.
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Американец приехал в Великобританию и остановился в отеле. Там он нашёл конфету, которую ошибочно посчитал мылом. Как сообщает Daily Mail, в номере на подушке мужчина...
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