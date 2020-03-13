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Проект закончился, тренер уехал. Что станет с первым в Беларуси инклюзивным кроссфит-залом

13.03.2020 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Летом в Лиде официально заработал первый в Беларуси инклюзивный кроссфит-зал. Но меньше чем через год проект закрылся: тренер из зала уехал, тренажеры оставили на базе детско-юношеской спортивной школы. GO.TUT.BY узнал, какая судьба ждет необычную тренажерку.


Фото: Сергей Гапон для представительства Европейского союза в Беларуси

Официально открыли инклюзивный зал в Лиде в июле 2019 года, хотя на занятия колясочники из Лиды начали приезжать уже с апреля. Инициатором проекта выступил активист Александр Авдевич. Тогда в разговоре с TUT.BY он рассказал, что кроссфит — это не случайность: в городе не было ни одного зала по этому популярному направлению. Для всех посетителей — с инвалидностью и без — зал работал бесплатно.

Занимался с людьми борисовский инструктор на коляске Виктор Захарьев. Он рассказал, что в зале было каждый день до пяти групп — по два-три человека. И если сразу тренер проводил отдельные занятия для людей с инвалидностью и без, то позже группы стали смешанными. Восстанавливаться и укрепляться приезжали колясочники, люди с неврологическими расстройствами и перенесшие инсульт.

— А летом были группы детей, которые приезжали к бабушкам, — их нужно было занять чем-то полезным, — поясняет Виктор. — И ходили много девчонок без каких-либо проблем со здоровьем. Периодами был ажиотаж, но я не мог взять много людей, потому что зал небольшой и в нем всего один комплект инвентаря.

В декабре Виктор из Лиды уехал. Инициативу «Инклюзивный кроссфит» реализовывала Лидская межрайонная организация общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» при поддержке ПРООН в Беларуси и финансировании представительства Европейского союза в Беларуси. Изначально рассчитывалось, что проект продлится 16 месяцев с ремонтными работами, а потом финансирование закончилось — это касалось и зарплаты тренера.


Фото: Сергей Гапон для представительства Европейского союза в Беларуси

28-летняя Лена Ничипор передвигается на коляске. В зале бывает с самого его открытия — по три раза в неделю. До инклюзивной тренажерки девушка физкультурой не занималась, но кроссфит ее очень затянул.

— Изначально хотела руки укрепить, в целом сильнее стать, немного похудеть — все цели выполнила, — рассказывает Лена. — Тренер много чего показал, поэтому после его отъезда продолжаю заниматься: знаю, что и как делать. Надеюсь, с залом все будет хорошо и он останется, для меня это действительно нужное место, тем более близкое к дому.

Продолжает регулярно заниматься и 29-летний Евгений Унгур — еще один посетитель зала с инвалидностью. Парень даже планирует освоить профессию тренера, чтобы вдохновлять на спорт других.

— У меня после появления зала точно есть изменения: и физические, и моральные. К сожалению, ребят на коляске после отъезда тренера в зале стало меньше.


Фото: Сергей Гапон для Европейского союза

Директор ГУ «Лидская комплексная детско-юношеская спортивная школа № 4» Алла Лунева рассказала, что на баланс школе оборудование инклюзивного зала пока не передали, поэтому в нем занимаются только ученики спортивной школы (для ребят здесь проходят тренировки по гибкости и общей физической подготовке) и люди с инвалидностью.

— Сроки проекта планировались сразу, и всеми организационными вопросами занималась Лидская межрайонная организация общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников». Помещение действительно хорошее: в зале отдельный душ и туалет, баня, есть выход для людей на коляске на бортик бассейна. Люди с инвалидностью в зале продолжат заниматься, а вот посетителей без инвалидности мы пустить пока не можем: нужно, чтобы зал передали на баланс школе, тогда он сможет работать для всех желающих с новым инструктором.

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Летом в Лиде официально заработал первый в Беларуси инклюзивный кроссфит-зал. Но меньше, чем через год, проект закрылся, тренер из зала уехал, а тренажеры на базе...
 
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