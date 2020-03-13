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«Даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов». Как немцы пытались взорвать ДОТ при помощи телеуправляемой танкетки
Источник материала: СТВ
1941 год. Гродненский укрепрайон. Дот № 59 – орудийно-пулемётный капонир – один из самых больших и мощных. Здесь стояли два противотанковых 45-миллиметровых орудия и два пулемёта «Максим». Больше 20 человек под командованием лейтенанта Пилькевича вели бой три дня! Без еды, без воды и без подвоза боеприпасов.
Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Когда в ДОТе стали заканчиваться боеприпасы, немецкая штурмовая группа смогла взобраться на крышу сооружения и произвести взрыв. Гарнизон был контужен, большая часть людей приняли смерть.
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«Даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов». Как немцы пытались взорвать ДОТ при помощи телеуправляемой танкетки
1941 год. Гродненский укрепрайон. Дот № 59 – орудийно-пулемётный капонир – один из самых больших и мощных. Здесь стояли два противотанковых 45-миллиметровых орудия и...
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