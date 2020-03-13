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«Даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов». Как немцы пытались взорвать ДОТ при помощи телеуправляемой танкетки

13.03.2020 11:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

1941 год. Гродненский укрепрайон. Дот № 59 – орудийно-пулемётный капонир – один из самых больших и мощных. Здесь стояли два противотанковых 45-миллиметровых орудия и два пулемёта «Максим». Больше 20 человек под командованием лейтенанта Пилькевича вели бой три дня! Без еды, без воды и без подвоза боеприпасов.

«Даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов». Как немцы пытались взорвать ДОТ при помощи телеуправляемой танкетки

Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Немцы здесь попытались применить своё ноу-хау того времени. Эта была специальная рота, вооружённая специальными подвозчиками боеприпасов. Это были телеуправляемые танкетки, которые управлялись на дистанционном управлении, на проводе. Это была специальная самодвижущаяся техника «Богварт». Немцы попытались две из таких установок запустить. Они должны были доставить под стены укрепления дистанционно заряд боеприпасов, скинуть их под стены. И дистанционно, опять же, их сдетонировать. Однако применение оказалось неуспешным. Одна из танкеток застряла в кустарнике, одна из них сдетонировала заранее. И, таким образом, применить здесь это ноу-хау они не смогли.

«Даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов». Как немцы пытались взорвать ДОТ при помощи телеуправляемой танкетки

«Даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов». Как немцы пытались взорвать ДОТ при помощи телеуправляемой танкетки

Когда в ДОТе стали заканчиваться боеприпасы, немецкая штурмовая группа смогла взобраться на крышу сооружения и произвести взрыв. Гарнизон был контужен, большая часть людей приняли смерть.

«Даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов». Как немцы пытались взорвать ДОТ при помощи телеуправляемой танкетки

Дмитрий Лютик:
Останки советских бойцов продолжали лежать в укреплениях после боёв. Этим никто не занимался, если только по своей инициативе кто-то из местных жителей их перезахоранивал. Однако чаще всего они так и продолжали лежать. И, к сожалению, даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов, которые погибли в первые дни войны, обороняя эти укрепления.

«Даже сейчас под развалинами бетона можно найти кости бойцов». Как немцы пытались взорвать ДОТ при помощи телеуправляемой танкетки

Люди в материале: Дмитрий Лютик, Галина Буро

 
Теги: Гродно
 
 
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1941 год. Гродненский укрепрайон. Дот № 59 – орудийно-пулемётный капонир – один из самых больших и мощных. Здесь стояли два противотанковых 45-миллиметровых орудия и...
 
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