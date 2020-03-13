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Учёные со всей Беларуси съехались на I Национальный краеведческий форум
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сохраняя историческую память. В Минске начал работу I Национальный краеведческий форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В исторический музей съехались учёные, писатели со всей страны. Всего порядка 230 человек. Этот съезд стал своего рода диалоговой площадкой, на которой эксперты cмогут обменяться мнением и обсудить проблемные вопросы в своей сфере.
Кроме того в рамках форума стал известен автор лучшего краеведческого издания. Гран-при – у историка Сергея Чигрина. Участие в конкурсе приняли более 200 книг. Наиболее отличающиеся работы жюри определяло в 7 номинациях.
Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:
Итогом форума станет издание коллективной монографии – сборника лучших выступлений за время мероприятия. Есть идея создать и электронную энциклопедию, на страницах которой разместят интересные факты о самых выдающихся краеведах страны.
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Новости Беларуси. Сохраняя историческую память. В Минске начал работу I Национальный краеведческий форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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