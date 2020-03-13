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Учёные со всей Беларуси съехались на I Национальный краеведческий форум

13.03.2020 11:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сохраняя историческую память. В Минске начал работу I Национальный краеведческий форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Учёные со всей Беларуси съехались на I Национальный краеведческий форум

В исторический музей съехались учёные, писатели со всей страны. Всего порядка 230 человек. Этот съезд стал своего рода   диалоговой площадкой, на которой эксперты cмогут обменяться мнением и обсудить проблемные вопросы в своей сфере.

Учёные со всей Беларуси съехались на I Национальный краеведческий форум

Кроме того в рамках форума стал известен автор лучшего краеведческого издания. Гран-при – у историка Сергея Чигрина. Участие в конкурсе приняли более 200 книг. Наиболее отличающиеся работы жюри определяло в 7 номинациях. 

Учёные со всей Беларуси съехались на I Национальный краеведческий форум

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:
Нам асабліва прыемна, што прынялі ўдзел як нашы беларускія краязнаўцы, так і прадстаўнікі нацыянальных культурных аўтаномій беларусаў замежжа іншых краін. Напрыклад, працавалі з выданнем, якое нам прыслалі з Томску нашы беларусы, якія пражываюць у Томскай вобласці. Працавалі над вельмі цікавым праектам, які  называўся «Мае карані з Беларусі». Лепшыя краязнаўчыя выданні ў нас будуць узнагароджаны дыпломамі як аргкамітэта, так і міністэрстваў культуры і адукацыі, інфармацыі нашай краіны. 

Учёные со всей Беларуси съехались на I Национальный краеведческий форум

Итогом форума станет издание коллективной монографии – сборника лучших выступлений за время мероприятия. Есть идея создать и электронную энциклопедию, на страницах которой разместят интересные факты о самых выдающихся краеведах страны. 

Люди в материале: Павел Сапотько

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сохраняя историческую память. В Минске начал работу I Национальный краеведческий форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В...
 
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