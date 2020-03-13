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«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала
Источник материала: СТВ
В Сопоцкинской школе 10 лет работала группа «Поиск», в которую входили учителя. Они разыскивали по всему бывшему Советскому Союзу ветеранов, воевавших на Августовском канале, вели с ними переписку. Таким образом, была получена бесценная информация о событиях начала войны.
Сегодня ни одного ветерана уже нет в живых. Но их воспоминания могут придать новый импульс делу учителя истории 4-ой Гродненской гимназии Дмитрия Лютика, который уже несколько лет собирает данные о Гродненском укрепрайоне. О коллекции писем он узнал как раз накануне нашей съёмки. Это его первое знакомство с перепиской.
Владислав Козейко, учащийся ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Роман Кевляк, учащийся ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Вскоре Дмитрий опубликует базу данных имён всех тех, кто причастен к строительству и обороне Гродненского укрепрайона. В её создании принимают участие поисковики из Украины и России. Возможно, база поможет родственникам наконец-то узнать судьбу своего не вернувшегося с войны героя.
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«Бутылочка одеколона, и сохранился в ней ещё запах немецкого солдата». Что находят на местах боёв около Августовского канала
В Сопоцкинской школе 10 лет работала группа «Поиск», в которую входили учителя. Они разыскивали по всему бывшему Советскому Союзу ветеранов, воевавших на...
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