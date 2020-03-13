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Три тысячи рублей - дорого? Сколько стоит подключиться на низкий тариф для отопления «от розетки»

13.03.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дом Павла Береснева был полностью автономным 991 день — это два года, восемь месяцев и 16 суток. Жить с собственной «электростанцией» из солнечных панелей, генератора и аккумуляторов вынудили обстоятельства — целый район индивидуальной застройки в деревне Бузуны под Минском несколько лет строился и жил без электричества. Теперь Павел решил использовать электроэнергию на полную катушку — в свою старую систему отопления с камином он интегрировал электрокотел и подключился на специальный дешевый тариф. Как ему удалось это сделать, какие документы для этого нужно собрать и сколько заплатить — он подробно рассказывает в своем новом видео на канале «Хата з краю».


Долгожданная и не единожды обещанная подстанция в новом районе индивидуальной застройки в Бузунах появилась лишь в этом году. До этого вопрос электроснабжения Павел решал самостоятельно — установил солнечные панели, пользовался бензиновым генератором. По признанию Павла, быть автономным — это дорого (только солнечная электростанция стоила более чем 5 тысяч долларов).

— Эта зима стала самой тяжелой: сначала «сдохли» аккумуляторы, а за две недели до того, как появилось электричество из сети, сгорел инвертор, — говорит Павел. — Эти дни выживал на генераторе. Ремонтировать же это оборудование и долго, и дорого. Хорошо, что долго ждать подключения не пришлось.

Теперь на границе участка у самого леса установлен столб, рядом ящик с двумя счетчиками — Павел решил использовать электроэнергию для отопления. Тем более, что отапливать дом «от розетки» можно по низкому тарифу.

Владелец автономного дома под Минском: я ничего никому не должен, но это дорогое удовольствие

Теперь дом Павла работает от сети. Раньше за обогрев дома и нагрев горячей бытовой воды отвечали камин с водяной рубашкой и бак-аккумулятор. Теперь в систему встроен электрокотел на 12 квт. Павел говорит, что вместе с обвязкой он стоил недорого — примерно 600 рублей. Камин не теряет своей актуальности — семья Павла любит проводить вечер напротив огня.

Трудно ли подключиться на дешевый тариф для отопления? Павел говорит, что для этого нужно пройти определенный алгоритм, который займет некоторое время.


— Самый первый шаг — написать заявление на выдачу технических условий, — объясняет Павел порядок действий по переходу на электроотопление. — Для этого я съездил в райисполком Воложина. С собой нужно иметь паспорт и документы на дом и участок. Там я сначала зашел к архитектору, где написал заявление на выделение мощности для своего домовладения. Взамен получил другую бумажку с печатью. С ней поехал в электросети. Уже на этом этапе важно знать, какую мощность вам нужно выделить на дом — будет ли у вас электрокотел, бойлер, электроплита бойлер и другие приборы. После этого к вам на участок приедет представитель энергосетей и посмотрит, от какой опоры можно подключить дом, какая к нему идет линия, от какой подстанции. Все это им нужно знать, чтобы понять, какую мощность можно выделить на ваш дом. По моим подсчетам, мне нужно 25 киловатт — 15 на отопление, 10 на все остальное. По факту выдали 14 киловатт на отопление и 11 на дом, из которых 7,5 — на электроплиту.


Как только электросети выдадут техусловия, можно планировать и все остальное, потому что вы увидите, на какую выделенную мощность можно рассчитывать, исходя из возможностей вашей линии. Есть вероятность, что дадут меньше киловатт, чем вы рассчитывали, и свои «хотелки» нужно подгонять под то, что разрешили. Павлу повезло — линия новая, ему дали запрашиваемые киловатты.

Имея техусловия на руках, владелец автономного дома заказал проекты — один на внешнее подключение (от столба с ящиком со счетчиками и до дома), второй — на электрооборудование внутри дома.


Фото предоставил Павел Береснев

— Договор на изготовление внешнего проекта, а также монтаж ящика со счетчиками, я заключил с Воложинским РЭСом, — говорит Павел. — И этот вариант, как я понял, практически безальтернативный, так как мало кто из частных контор имеет допуск на такие работы. И не факт, что получится дешевле и без проблем. А вот внутренний проект я заказал у местных электриков-ипэшников. Они же потом по своему проекту собрали щитки в доме и подключили электрокотел.

При заказе внутреннего проекта у меня же была вся внутренняя разводка электрики, но я добавил в него свои «хотелки» на перспективу, чтобы потом не переделывать щиток.

Павел отметил, что согласованием проектов он не занимался — это делали Воложинский РЭС и электрики-ипэшники.



Фото предоставил Павел Береснев

— Я в это в время занимался прокладкой кабелей по участку, — рассказывает Павел. — Траншеи прокопал словленный на поле мини-экскаватор, кабели в них сам укладывал. Сразу скажу, работа эта не из легких. Во-первых, сам по себе бронированный кабель «5 на 16» не такой уж и легкий и не очень компактно скручивается — особенно если его 100 метров. Во-вторых, засунуть это все в траншею, когда вокруг зимняя слякоть, в яму течет вода — совсем не спа-курорт. Ну и прокладывать кабель еще нужно правильно — рядом с ним не должно быть камней, укладывать нужно змейкой, а сверху уложить сигнальную ленту.

В итоге в траншее три кабеля — один на отопление, второй на бытовые нужды, третий идет от дома к навесу — вдруг когда-нибудь появится электромобиль в хозяйстве?

Когда все проекты были готовы и утверждены, Павел вызвал бригаду из Воложинского РЭСа на монтаж ящика со счетчиками на столб. Внес предоплату — 800 рублей, а финальная сумма за материалы и услуги стала известна после монтажа.



Работники собрали ящик, к счетчикам подключили кабели и сделали заземление. Электрики, которые собирали щитки в доме, работали с утра до поздней ночи.

Потом нужно было провести проверку электрофизических параметров проводки. Для этого приехал специалист, который специальным прибором «прозванивал» все розетки и выдал хозяину акт проверки.


Фото предоставил Павел Береснев

— В конце концов приехала комиссия, — рассказывает Павел. — Она проверила, все ли сделано по проектам, опломбировала щитки на улице и в доме, а также электрокотел. Потом я съездил в «Минскэнергосбыт» заключить договоры и открыть счета абонента. После этого электросети получили наряд на подключение моего дома к линии.


Квест пройден. Теперь дом блогера запитан не от солнца, а от электролинии. И за электричество нужно будет платить. Но это не сильно расстраивает хозяина — теперь не нужно зимой таскать в канистре бензин для генератора и переживать, заведется ли он. Вся эпопея с подключением к электросети длилась с 9 января, когда было написано заявление на выдачу техусловий, и до 21 февраля, когда в доме зажглась первая лампочка от энергосистемы страны.



Во сколько обошлась электрификация? Внешний проект стоил 72,5 рубля, внутренний — 180 рублей. 104 метра кабеля АВБШ 5×16, трубы ПВХ, сигнальная лента обошлись в 437,3 рубля. 36 метров кабеля под навес — еще 84,6 рубля. Автоматы и детали для сборки щитков стоили 359 рублей. Уличный ящик с двумя счетчиками и их монтажом стоили 1466 рублей. Внутренний монтаж — еще 270. Электрофизические измерения — 40 рублей. Электрокотел с обвязкой — 650 рублей. Итого: 3 559,4 рубля.

Электроотопление Павел включает редко — пользуется пока что камином. Поэтому о том, во сколько ему будет обходиться отопление от сети, он расскажет в следующий раз.

Героями наших сюжетов могут стать как владельцы загородного жилья, так и представители строительных, инженерных и ландшафтных компаний. Главное требование — ваше желание делиться личным опытом и практическими знаниями. Краткую информацию о том, чем вы хотите поделиться, присылайте по адресу: stroika@tutby.com.

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Владелец автономного дома под Минском дождался электрификации. Сколько ему стоило подключение и какие документы нужно собрать для электроотопления.
 
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