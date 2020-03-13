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Игры Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлены — УЕФА
13.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Также пока неясно, когда будет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, ранее запланированных на 20 марта.
Все ранее запланированные матчи в турнирах УЕФА на следующей неделе не состоятся в связи с распространением
На приостановку игр также повлияла позиция властей различных стран. В итоге все ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы отложены на более поздний срок.
— В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, также откладываются,- пояснили в УЕФА.
И добавили, что решение о том, когда состоятся данные матчи, примут позднее.
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Также пока неясно, когда будет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, ранее запланированных на 20 марта. Все ранее запланированные матчи в турнирах УЕФА...
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