Игры Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлены — УЕФА

Источник материала: Вороновская газета





Также пока неясно, когда будет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, ранее запланированных на 20 марта.

Все ранее запланированные матчи в турнирах УЕФА на следующей неделе не состоятся в связи с распространением вируса COVID-19 в Европе.

На приостановку игр также повлияла позиция властей различных стран. В итоге все ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы отложены на более поздний срок.

— В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, также откладываются,- пояснили в УЕФА.

И добавили, что решение о том, когда состоятся данные матчи, примут позднее.

sb.by