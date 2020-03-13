|
Вот-вот в Минске закроют 5 станций метро. И это не учебная тревога
Источник материала: Партизан
На следующих выходных, 21 и 22 марта, все-таки закроют 5 станций второй линии минского метрополитена – от «Фрунзенская» до «Каменная Горка» включительно. Об этом всем напомнил Twitter-аккаунт метро.
Если помните, CityDog.by писал, что в марте метростроевцы собираются соединить две линии – действующую Автозаводскую и строящуюся Зеленолужскую. Тогда в УП «Минскметрострой» называли ориентировачные даты: 21 и 22 марта.
Но они оказались не ориентировочными. На следующих выходных действительно закроют эти станции, чтобы врезать стрелочный перевод между второй и третьей линиями метро.
А как ездить?
В «Столичном транспорте и связи» рассказали, что запустят временный автобусный маршрут с остановками возле станций метро.
И еще новости минского метро
С 10 марта на «Плошчы Перамогi» закрыли еще один выход. Все из-за ремонта. Так, до 27 марта воспользоваться выходом №3-2 (в сторону магазина «Океан») нельзя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующих выходных, 21 и 22 марта, все-таки закроют 5 станций второй линии минского метрополитена – от «Фрунзенская» до «Каменная Горка» включительно. Об этом всем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)