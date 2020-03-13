Вот-вот в Минске закроют 5 станций метро. И это не учебная тревога

Если помните, CityDog.by писал, что в марте метростроевцы собираются соединить две линии – действующую Автозаводскую и строящуюся Зеленолужскую. Тогда в УП «Минскметрострой» называли ориентировачные даты: 21 и 22 марта.





Но они оказались не ориентировочными. На следующих выходных действительно закроют эти станции, чтобы врезать стрелочный перевод между второй и третьей линиями метро.





А как ездить?

В «Столичном транспорте и связи» рассказали, что запустят временный автобусный маршрут с остановками возле станций метро.









И еще новости минского метро

С 10 марта на «Плошчы Перамогi» закрыли еще один выход. Все из-за ремонта. Так, до 27 марта воспользоваться выходом №3-2 (в сторону магазина «Океан») нельзя.



