ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороновском районе штормило и гремело не по-детски

13.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе штормило и гремело не по-детски

В Беларуси на протяжении трех дней бушевал сильный ветер с дождем и даже разразилась гроза. От стихийной атаки пострадали около тысячи населенных пунктов. Службы Вороновщины также устраняли последствия непогоды, из-за которой падали деревья и срывало крыши зданий.

С четверга на пятницу всю ночь работали бригады Вороновского РЭС. Накануне поступило 10 сообщений  от абонентов об отключении электричества.  К примеру, на территории свинофермы «Подворанцы»  дерево упало на провода, оборвало их и сломало опору. Деревня Дайнова обесточенной оказалась из-за сломанных сучьев, упавших на трансформаторную подстанцию. Зафиксированы были отключения в аг. Больтиники, деревнях Казаковщина, Смильгини, Радюнцы. К утру по семи заявкам неполадки были устранены силами оперативно-выездных и ремонтно-эксплуатационных бригад. Утром 13 марта звонки от энергопотребителей еще поступали. На восстановительных работах были задействованы четыре бригады энергетиков.

В четверг вечером сообщения об упавших на проезжую часть деревьях принимал и диспетчер ЦОУ Вороновского РОЧС. Подразделения выезжали в Беняконский сельсовет и аг. Трокели. Кроме того, повреждены кровли зданий  на территориях ДРСУ-120, КСУП «Дотишки» и «Гирки», частных домов.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото носит иллюстративный характер.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на протяжении трех дней бушевал сильный ветер с дождем и даже разразилась гроза. От стихийной атаки пострадали около тысячи населенных пунктов. Службы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко снова поставил перед милицией задачи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика