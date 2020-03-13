В Вороновском районе штормило и гремело не по-детски

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси на протяжении трех дней бушевал сильный ветер с дождем и даже разразилась гроза. От стихийной атаки пострадали около тысячи населенных пунктов. Службы Вороновщины также устраняли последствия непогоды, из-за которой падали деревья и срывало крыши зданий.

С четверга на пятницу всю ночь работали бригады Вороновского РЭС. Накануне поступило 10 сообщений от абонентов об отключении электричества. К примеру, на территории свинофермы «Подворанцы» дерево упало на провода, оборвало их и сломало опору. Деревня Дайнова обесточенной оказалась из-за сломанных сучьев, упавших на трансформаторную подстанцию. Зафиксированы были отключения в аг. Больтиники, деревнях Казаковщина, Смильгини, Радюнцы. К утру по семи заявкам неполадки были устранены силами оперативно-выездных и ремонтно-эксплуатационных бригад. Утром 13 марта звонки от энергопотребителей еще поступали. На восстановительных работах были задействованы четыре бригады энергетиков.

В четверг вечером сообщения об упавших на проезжую часть деревьях принимал и диспетчер ЦОУ Вороновского РОЧС. Подразделения выезжали в Беняконский сельсовет и аг. Трокели. Кроме того, повреждены кровли зданий на территориях ДРСУ-120, КСУП «Дотишки» и «Гирки», частных домов.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото носит иллюстративный характер.