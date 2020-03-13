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20 богатейших людей мира за день потеряли 78 млрд долларов – Forbes

13.03.2020 14:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

20 богатейших людей мира за день потеряли 78 млрд долларов – Forbes
Фото из открытых источников

За сутки состояние 20 богатейших людей мира сократилось на 78 млрд долларов. Об этом сообщило издание Forbes.

Отмечается, что такие потери связаны со снижением индекса Dow Jones и опасениями по коронавирусу. Эти факторы вызвали падение мировых рынков.

Больше всего пострадало состояние главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, который потерял почти 8 млрд долларов. Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал беднее на 7,7 млрд долларов.

В списке также указан основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние сократилось за сутки на 5,7 млрд долларов. Основатель Oracle Ларри Эллисон потерял 5,6 млрд долларов.

Отметим, накануне американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет. Индексы обрушились на 7,9-9,3%.

20 богатейших людей мира за день потеряли 78 млрд долларов – Forbes
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В начале недели падение котировок на мировых фондовых биржах произошло после резкого снижения цен на нефть из-за отсутствия договоренности стран ОПЕК+ о продлении соглашения по сокращению добычи сырья.

 
 
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Фото из открытых источников За сутки состояние 20 богатейших людей мира сократилось на 78 млрд долларов. Об этом...
 
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