20 богатейших людей мира за день потеряли 78 млрд долларов – Forbes

За сутки состояние 20 богатейших людей мира сократилось на 78 млрд долларов. Об этом сообщило издание Forbes .

Отмечается, что такие потери связаны со снижением индекса Dow Jones и опасениями по коронавирусу. Эти факторы вызвали падение мировых рынков.

Больше всего пострадало состояние главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, который потерял почти 8 млрд долларов. Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал беднее на 7,7 млрд долларов.

В списке также указан основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние сократилось за сутки на 5,7 млрд долларов. Основатель Oracle Ларри Эллисон потерял 5,6 млрд долларов.

Отметим, накануне американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет. Индексы обрушились на 7,9-9,3%.

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