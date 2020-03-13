В учреждении образования «Военная академия Республики  Беларусь» состоится День открытых дверей. 

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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21 марта в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» (далее Военная академия) состоится День открытых дверей.

В ходе проведения Дня открытых дверей будет разъяснен порядок приема и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по факультетам и музею военной техники, предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения.





День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 220, «Военная академия».

Проезд от станции метро «Уручье» автобусами № 15, 99, 271, 286, 343, 396 до остановки «Военная академия». Начало в 10.00 в клубе «Ракетчик».

Приглашаются учащиеся средних школ, колледжей, лицеев, а также средне-специальных учебных заведений.