Экономика поражена. Какие испытания ждут нефтяной рынок

Источник материала: Ежедневник

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией. Как это скажется на нефтяном рынке?

Объявленная пандемия коронавируса может спровоцировать дальнейшее падение цен на нефтяном рынке, которое уже дошло до критической отметки для этой отрасли, считает экс-министр энергетики Аргентины, основатель консалтинговой компании в энергетике Apud&Asociados Эмилио Хосе Апуд.

"По мере ухудшения ситуации с пандемией (коронавируса) экономическая активность все больше будет подвержена негативному влиянию в части транспорта, торговли, производства и оказания услуг", – заявил эксперт РИА Новости .

По его словам, негативное влияние на рынок нефти оказал сразу целый ряд факторов, связанных с геополитической и экономической ситуацией, спровоцировавшей резкое падение цен. Кроме того, эпидемия коронавируса затронула экономическую активность наиболее сильных игроков мировой торговли и промышленности – это, в свою очередь, привело к снижению спроса на энергоносители на 20% и на распад сделки ОПЕК+.

"До настоящего времени падение спроса на энергоносители составляло 20%, но, если ситуация обострится, оно может быть и больше. Очевидно, это приведет к падению цен, особенно если компании будут наращивать добычу", – заявил Апуд, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать дальнейшего падения на рынке нефти.

При этом он отметил, что ситуация в нефтяной отрасли уже достигла критической отметки.

"Я думаю то, что мы пришли к 35 долларам, уже критично… Эти цены истощают запасы, снижают возможность инвестирования и повышают затраты на производство", – сказал экс-министр энергетики Аргентины.