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Как накопить на отпуск с помощью вклада. Выбираем вариант

13.03.2020 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скорее всего, вы уже задумываетесь о том, как и где вы проведете отпуск. И один из важных вопросов — как на него накопить. В идеале, конечно, собирать деньги на отдых нужно сразу после того, как вы вернулись из предыдущей поездки. Но если этого сделать не получилось, начинаем прямо сейчас.


Фото: Reuters

По каким критериям мы выбирали депозит:

  • чтобы избежать соблазна потратить накопленное раньше времени, вклад должен быть безотзывным. Для тех, кто боится, что не сможет донести деньги до банка и потратит их на распродаже, есть смысл выбрать онлайн-депозит.
  • разумеется, открывать вклад лучше в той валюте, которая используется в стране, куда поедете отдыхать. Делать это нужно, чтобы не потерять деньги на конвертации валют.
  • Предположим, вы хотите накопить на отдых до начала лета. Поэтому мы рассмотрели вклады на 3 месяца с возможностью пополнения в течение первых двух месяцев.

Вклады в рублях

Самая выгодная ставка — 9,22% годовых.

Банк

Вклад

Ставка

Белагропромбанк

Плюс к стабильности

9%

Банк БелВЭБ

Персональный

7,4%

Белгазпромбанк

Спринт

7,3%

Белинвестбанк

Личный выбор

9%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

7,8%

БТА Банк

Открытие online

9,22%

Банк Решение

Формула успеха

9,22%

Идея Банк

Фирменный онлайн плюс

9,2%

МТБанк

МТБелки

9,22%

Paritetbank

Стабильный доход

8,5%

Статусбанк

Практичные бабки

7,8%

Франсабанк

Комфортный

9,1%

Банк

Вклад

Ставка

Белагропромбанк

Плюс к стабильности

9%

Банк БелВЭБ

Персональный

7,4%

Белгазпромбанк

Спринт

7,3%

Белинвестбанк

Личный выбор

9%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

7,8%

БТА Банк

Открытие online

9,22%

Банк Решение

Формула успеха

9,22%

Идея Банк

Фирменный онлайн плюс

9,2%

МТБанк

МТБелки

9,22%

Paritetbank

Стабильный доход

8,5%

Статусбанк

Практичные бабки

7,8%

Франсабанк

Комфортный

9,1%

Вклады в долларах

Валюта, депозиты в которой максимально широко представлены в наших банках — доллар. Самая выгодная ставка на три месяца размещения составляет 1% годовых.

Банк

Вклад

Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

 0,2%

Белагропромбанк

Плюс к стабильности

0,4%

Беларусбанк

Классик

0,25%

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

0,4%

Банк Решение

Online-решение

0,9%

Белгазпромбанк

Лояльный

0,3%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

0,1%

Paritetbank

Стабильный доход

0,3%

Франсабанк

Комфортный

0,5%

Цептер Банк

Smart Комфорт

1%

Банк

Вклад

Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

 0,2%

Белагропромбанк

Плюс к стабильности

0,4%

Беларусбанк

Классик

0,25%

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

0,4%

Банк Решение

Online-решение

0,9%

Белгазпромбанк

Лояльный

0,3%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

0,1%

Paritetbank

Стабильный доход

0,3%

Франсабанк

Комфортный

0,5%

Цептер Банк

Smart Комфорт

1%

Вклады в евро

В сегменте евро максимальную прибыль принесет депозит с 0,35% годовых.

Банк

Вклад

Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

 0,05%

Белагропромбанк

Плюс к стабильности

0,25%

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

0,15%

Банк Решение

Online-решение

0,3%

Белгазпромбанк

Лояльный

0,1%

Paritetbank

Стабильный доход

0,001%

Франсабанк

Комфортный

0,35%

Банк

Вклад

Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

 0,05%

Белагропромбанк

Плюс к стабильности

0,25%

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

0,15%

Банк Решение

Online-решение

0,3%

Белгазпромбанк

Лояльный

0,1%

Paritetbank

Стабильный доход

0,001%

Франсабанк

Комфортный

0,35%

Вклады в российских рублях

Наиболее привлекательные размеры ставок — в российских рублях. Самая высокая составляет 5,6% годовых.

Банк

Вклад

Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

 4,45%

Белагропромбанк

Плюс к стабильности

4,4%

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

3,1%

Банк Решение

Формула успеха

4,8%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

4,5%

Paritetbank

Стабильный доход

4,8%

Франсабанк

Комфортный

4%

Цептер Банк

Цептер Гармония

5,6%

Банк

Вклад

Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

 4,45%

Белагропромбанк

Плюс к стабильности

4,4%

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

3,1%

Банк Решение

Формула успеха

4,8%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

4,5%

Paritetbank

Стабильный доход

4,8%

Франсабанк

Комфортный

4%

Цептер Банк

Цептер Гармония

5,6%

Как видим, слишком много заработать с помощью депозита на таких коротких сроках не получится. Например, если начальная сумма на депозите составляет 1000 рублей в эквиваленте, то через три месяца на долларовом вкладе при ставке 1% годовых вы получите 1 доллар дополнительного заработка. При ставке 0,35% годовых на евро вкладе вы заберете 34 евроцента. Конечно, размер дохода будет зависеть еще и от дополнительных взносов. Но в целом можно сказать, что «короткие» депозиты — это возможность в первую очередь защитить деньги от инфляции и от соблазна потратить их раньше отпуска.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Скорее всего, вы уже задумываетесь о том, как и где вы проведете отпуск. И один из важных вопросов - как на него накопить. В идеале, конечно, собирать деньги на отдых...
 
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Вороновская газета
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Полымя
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