Как накопить на отпуск с помощью вклада. Выбираем вариант

Источник материала: Tut.by

Скорее всего, вы уже задумываетесь о том, как и где вы проведете отпуск. И один из важных вопросов — как на него накопить. В идеале, конечно, собирать деньги на отдых нужно сразу после того, как вы вернулись из предыдущей поездки. Но если этого сделать не получилось, начинаем прямо сейчас.



Фото: Reuters

По каким критериям мы выбирали депозит:

чтобы избежать соблазна потратить накопленное раньше времени, вклад должен быть безотзывным. Для тех, кто боится, что не сможет донести деньги до банка и потратит их на распродаже, есть смысл выбрать онлайн-депозит.

разумеется, открывать вклад лучше в той валюте, которая используется в стране, куда поедете отдыхать. Делать это нужно, чтобы не потерять деньги на конвертации валют.

Предположим, вы хотите накопить на отдых до начала лета. Поэтому мы рассмотрели вклады на 3 месяца с возможностью пополнения в течение первых двух месяцев.

Вклады в рублях

Самая выгодная ставка — 9,22% годовых.

Банк Вклад Ставка Белагропромбанк Плюс к стабильности 9% Банк БелВЭБ Персональный 7,4% Белгазпромбанк Спринт 7,3% Белинвестбанк Личный выбор 9% БПС-Сбербанк Сохраняй 7,8% БТА Банк Открытие online 9,22% Банк Решение Формула успеха 9,22% Идея Банк Фирменный онлайн плюс 9,2% МТБанк МТБелки 9,22% Paritetbank Стабильный доход 8,5% Статусбанк Практичные бабки 7,8% Франсабанк Комфортный 9,1%

Банк Вклад Ставка Белагропромбанк Плюс к стабильности 9% Банк БелВЭБ Персональный 7,4% Белгазпромбанк Спринт 7,3% Белинвестбанк Личный выбор 9% БПС-Сбербанк Сохраняй 7,8% БТА Банк Открытие online 9,22% Банк Решение Формула успеха 9,22% Идея Банк Фирменный онлайн плюс 9,2% МТБанк МТБелки 9,22% Paritetbank Стабильный доход 8,5% Статусбанк Практичные бабки 7,8% Франсабанк Комфортный 9,1%

Вклады в долларах

Валюта, депозиты в которой максимально широко представлены в наших банках — доллар. Самая выгодная ставка на три месяца размещения составляет 1% годовых.

Банк Вклад Ставка Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter 0,2% Белагропромбанк Плюс к стабильности 0,4% Беларусбанк Классик 0,25% Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 0,4% Банк Решение Online-решение 0,9% Белгазпромбанк Лояльный 0,3% БПС-Сбербанк Сохраняй 0,1% Paritetbank Стабильный доход 0,3% Франсабанк Комфортный 0,5% Цептер Банк Smart Комфорт 1%

Банк Вклад Ставка Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter 0,2% Белагропромбанк Плюс к стабильности 0,4% Беларусбанк Классик 0,25% Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 0,4% Банк Решение Online-решение 0,9% Белгазпромбанк Лояльный 0,3% БПС-Сбербанк Сохраняй 0,1% Paritetbank Стабильный доход 0,3% Франсабанк Комфортный 0,5% Цептер Банк Smart Комфорт 1%

Вклады в евро

В сегменте евро максимальную прибыль принесет депозит с 0,35% годовых.

Банк Вклад Ставка Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter 0,05% Белагропромбанк Плюс к стабильности 0,25% Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 0,15% Банк Решение Online-решение 0,3% Белгазпромбанк Лояльный 0,1% Paritetbank Стабильный доход 0,001% Франсабанк Комфортный 0,35%

Банк Вклад Ставка Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter 0,05% Белагропромбанк Плюс к стабильности 0,25% Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 0,15% Банк Решение Online-решение 0,3% Белгазпромбанк Лояльный 0,1% Paritetbank Стабильный доход 0,001% Франсабанк Комфортный 0,35%

Вклады в российских рублях

Наиболее привлекательные размеры ставок — в российских рублях. Самая высокая составляет 5,6% годовых.

Банк Вклад Ставка Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter 4,45% Белагропромбанк Плюс к стабильности 4,4% Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 3,1% Банк Решение Формула успеха 4,8% БПС-Сбербанк Сохраняй 4,5% Paritetbank Стабильный доход 4,8% Франсабанк Комфортный 4% Цептер Банк Цептер Гармония 5,6%

Банк Вклад Ставка Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter 4,45% Белагропромбанк Плюс к стабильности 4,4% Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 3,1% Банк Решение Формула успеха 4,8% БПС-Сбербанк Сохраняй 4,5% Paritetbank Стабильный доход 4,8% Франсабанк Комфортный 4% Цептер Банк Цептер Гармония 5,6%

Как видим, слишком много заработать с помощью депозита на таких коротких сроках не получится. Например, если начальная сумма на депозите составляет 1000 рублей в эквиваленте, то через три месяца на долларовом вкладе при ставке 1% годовых вы получите 1 доллар дополнительного заработка. При ставке 0,35% годовых на евро вкладе вы заберете 34 евроцента. Конечно, размер дохода будет зависеть еще и от дополнительных взносов. Но в целом можно сказать, что «короткие» депозиты — это возможность в первую очередь защитить деньги от инфляции и от соблазна потратить их раньше отпуска.