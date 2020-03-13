Как накопить на отпуск с помощью вклада. Выбираем вариант

Скорее всего, вы уже задумываетесь о том, как и где вы проведете отпуск. И один из важных вопросов — как на него накопить. В идеале, конечно, собирать деньги на отдых нужно сразу после того, как вы вернулись из предыдущей поездки. Но если этого сделать не получилось, начинаем прямо сейчас.
По каким критериям мы выбирали депозит:
чтобы избежать соблазна потратить накопленное раньше времени, вклад должен быть безотзывным. Для тех, кто боится, что не сможет донести деньги до банка и потратит их на распродаже, есть смысл выбрать онлайн-депозит.
разумеется, открывать вклад лучше в той валюте, которая используется в стране, куда поедете отдыхать. Делать это нужно, чтобы не потерять деньги на конвертации валют.
Предположим, вы хотите накопить на отдых до начала лета. Поэтому мы рассмотрели вклады на 3 месяца с возможностью пополнения в течение первых двух месяцев.
Вклады в рублях
Самая выгодная ставка — 9,22% годовых.
Банк
Вклад
Ставка
Белагропромбанк
Плюс к стабильности
9%
Банк БелВЭБ
Персональный
7,4%
Белгазпромбанк
Спринт
7,3%
Белинвестбанк
Личный выбор
9%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
7,8%
БТА Банк
Открытие online
9,22%
Банк Решение
Формула успеха
9,22%
Идея Банк
Фирменный онлайн плюс
9,2%
МТБанк
МТБелки
9,22%
Paritetbank
Стабильный доход
8,5%
Статусбанк
Практичные бабки
7,8%
Франсабанк
Комфортный
9,1%
Банк
Вклад
Ставка
Белагропромбанк
Плюс к стабильности
9%
Банк БелВЭБ
Персональный
7,4%
Белгазпромбанк
Спринт
7,3%
Белинвестбанк
Личный выбор
9%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
7,8%
БТА Банк
Открытие online
9,22%
Банк Решение
Формула успеха
9,22%
Идея Банк
Фирменный онлайн плюс
9,2%
МТБанк
МТБелки
9,22%
Paritetbank
Стабильный доход
8,5%
Статусбанк
Практичные бабки
7,8%
Франсабанк
Комфортный
9,1%
Вклады в долларах
Валюта, депозиты в которой максимально широко представлены в наших банках — доллар. Самая выгодная ставка на три месяца размещения составляет 1% годовых.
Банк
Вклад
Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
0,2%
Белагропромбанк
Плюс к стабильности
0,4%
Беларусбанк
Классик
0,25%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
0,4%
Банк Решение
Online-решение
0,9%
Белгазпромбанк
Лояльный
0,3%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
0,1%
Paritetbank
Стабильный доход
0,3%
Франсабанк
Комфортный
0,5%
Цептер Банк
Smart Комфорт
1%
Банк
Вклад
Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
0,2%
Белагропромбанк
Плюс к стабильности
0,4%
Беларусбанк
Классик
0,25%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
0,4%
Банк Решение
Online-решение
0,9%
Белгазпромбанк
Лояльный
0,3%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
0,1%
Paritetbank
Стабильный доход
0,3%
Франсабанк
Комфортный
0,5%
Цептер Банк
Smart Комфорт
1%
Вклады в евро
В сегменте евро максимальную прибыль принесет депозит с 0,35% годовых.
Банк
Вклад
Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
0,05%
Белагропромбанк
Плюс к стабильности
0,25%
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
0,15%
Банк Решение
Online-решение
0,3%
Белгазпромбанк
Лояльный
0,1%
Paritetbank
Стабильный доход
0,001%
Франсабанк
Комфортный
0,35%
Банк
Вклад
Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
0,05%
Белагропромбанк
Плюс к стабильности
0,25%
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
0,15%
Банк Решение
Online-решение
0,3%
Белгазпромбанк
Лояльный
0,1%
Paritetbank
Стабильный доход
0,001%
Франсабанк
Комфортный
0,35%
Вклады в российских рублях
Наиболее привлекательные размеры ставок — в российских рублях. Самая высокая составляет 5,6% годовых.
Банк
Вклад
Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
4,45%
Белагропромбанк
Плюс к стабильности
4,4%
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
3,1%
Банк Решение
Формула успеха
4,8%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
4,5%
Paritetbank
Стабильный доход
4,8%
Франсабанк
Комфортный
4%
Цептер Банк
Цептер Гармония
5,6%
Банк
Вклад
Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
4,45%
Белагропромбанк
Плюс к стабильности
4,4%
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
3,1%
Банк Решение
Формула успеха
4,8%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
4,5%
Paritetbank
Стабильный доход
4,8%
Франсабанк
Комфортный
4%
Цептер Банк
Цептер Гармония
5,6%
Как видим, слишком много заработать с помощью депозита на таких коротких сроках не получится. Например, если начальная сумма на депозите составляет 1000 рублей в эквиваленте, то через три месяца на долларовом вкладе при ставке 1% годовых вы получите 1 доллар дополнительного заработка. При ставке 0,35% годовых на евро вкладе вы заберете 34 евроцента. Конечно, размер дохода будет зависеть еще и от дополнительных взносов. Но в целом можно сказать, что «короткие» депозиты — это возможность в первую очередь защитить деньги от инфляции и от соблазна потратить их раньше отпуска.