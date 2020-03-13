С 28 марта по 4 апреля пройдет "Неделя леса"

Источник материала: Ивьевский край

В целях сохранения и приумножения лесов, привлечения внимании общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роди лесов под эгидой Министерства лесного хозяйства с 28 марта по 4 апреля 2020 года проводится добровольная акция «Неделя леса 2020», посвященная Году малой родины, а также 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Во время акции каждый желающий сможет внести свой вклад в озеленение страны, почувствовать на себе нелегкий труд лесовода, посадив свое дерево, остаться причастным к наследию, оставленному для потомков. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании участвовать в акции. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров посадочным материалом и необходимым инвентарем.

Сегодня Беларусь входит в десятку самых лесных стран Европы. Уровень лесистости страны с 1945 года достиг максимального значения и составляет 39,8%. Ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тыс. га леса, при этом акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы). Это позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам.

В связи с проведением акции будут проведены конкурсы: на лучший слоган акции «Неделя леса-2020», конкурс среди школьных лесничеств.

По всем интересующим вопросам можно проконсультироваться в ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» по тел. 2-23-24, 2-18-27.