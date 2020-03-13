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Студенческий чемпионат мира. Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали на чемпионате мира среди студентов в Амстердаме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Игнат Головатюк стал серебряным призером на дистанциях 500 и 1000 метров, Виктор Руденко на дистанции 1500 метров завоевал бронзовую медаль.
Также белорусы стали третьими в командной гонке: призерами стали Анна Ковалева, Анна Нифонтова и Евгения Воробьева.
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Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали на чемпионате мира среди студентов в Амстердаме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игнат Головатюк...
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