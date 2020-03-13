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Агутин сделал кавер на хит Элджея. Не поверите, но получилось прямо очень круто!
Источник материала: Tut.by
Российский исполнитель Леонид Агутин сделал кавер на хит «Розовое вино»
Агутин стал новым гостем
— В песне «Розовое вино» есть много талантливого, это не тупой хайп. Она мне нравится как музыканту. Человек без музыкального таланта не способен такое сделать в любом случае.
К слову, Элджей стал первым российским исполнителем, треки которого были прослушаны в соцсетях более миллиарда раз. Причем почти 250 миллионов прослушиваний пришлись на один-единственный трек — как раз на «Розовое вино». Эта композиция принесла Элджею музыкальную премию VK Music Awards 2017 года.
Как только что сообщили TUT.BY, рэпер
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Российский исполнитель Леонид Агутин сделал кавер на хит «Розовое вино» известного рэпера Элджея «Розовое вино» вместе с симфоническим оркестром. Не поверите, но...
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