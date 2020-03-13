Агутин сделал кавер на хит Элджея. Не поверите, но получилось прямо очень круто!

Источник материала: Tut.by

Российский исполнитель Леонид Агутин сделал кавер на хит «Розовое вино» известного рэпера Элджея вместе с симфоническим оркестром. Не поверите, но получилось очень атмосферно!

Агутин стал новым гостем музыкального шоу LAB в «Яндекс.Эфире» , где и исполнил один из самых популярных треков 2017 года — «Розовое вино» Элджея и Feduk. Выбор песни Леонид объяснил так:

— В песне «Розовое вино» есть много талантливого, это не тупой хайп. Она мне нравится как музыканту. Человек без музыкального таланта не способен такое сделать в любом случае.

К слову, Элджей стал первым российским исполнителем, треки которого были прослушаны в соцсетях более миллиарда раз. Причем почти 250 миллионов прослушиваний пришлись на один-единственный трек — как раз на «Розовое вино». Эта композиция принесла Элджею музыкальную премию VK Music Awards 2017 года.



Элджей. Фото: instagram.com/sayonaraboy

Как только что сообщили TUT.BY, рэпер Элджей все-таки выступит в Минске . Только не 21 марта, как было запланировано ранее, а 22 мая. Все билеты будут действительны. Дата переноса согласована с артистом.