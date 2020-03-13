Быть педагогом - это счастье, предназначение, судьба…

Источник материала: Ивьевский край

Праздничная атмосфера, цветы и улыбки радуют всех. Ученики старших классов на один день меняются местами со своими преподавателями и видят школьную жизнь с другой стороны. Используя компьютерные технологии и игровую форму проведения урока, старшеклассники готовят и проводят запомнившиеся всем занятия. Литература, математика, химия, биология и многие другие предметы становятся в этот день особенно интересными, ведь, как известно, дети видят наш мир совсем другими глазами. «Новая» администрация школы тоже работает, «не покладая рук». Директор школы и его помощники в лице новоиспеченных завучей стараются решать все возникавшие проблемы быстро и эффективно. Именно они сохраняют порядок в родной школе и на уроках, и на переменах.









Каждый год по старой доброй традиции в Юратишковском яслях-саду-средней школе проходит одно из самых долгожданных мероприятий – День самоуправления. И этот год не стал исключением. Он прошел в канун прекрасного и всеми любимого праздника – Международного женского дня.

«Главная миссия Дня самоуправления - создание условий для самореализации личности, профессиональной ориентации, воспитание самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, развитие творческой деятельности учащихся», - считает директор учреждения образования Ольга Эдвардовна Чесновская. - Стоит отметить, что такое мероприятие требует тщательной подготовки. Основная задача педагогов состоит в том, чтобы как можно удачнее скоординировать работу всех участников, задействованных в проведении дня. И с этой непростой задачей прекрасно справилась классный руководитель 11 класса Галина Владимировна Рыжевич».

Школьный День самоуправления начался с праздничной линейки, где были представлены все «учителя-дублеры». Новоиспеченная администрация была выбрана не случайно: это ответственные учащиеся, которые добились определенных успехов в учебе и культурно-массовой работе. «Новым» директором стал Андрей Гришукевич, заместителем директора по учебной работе – Юлия Карнеева, а заместителем директора по воспитательной работе – Владислав Добейко.

На протяжении всего дня можно было увидеть, что в кабинетах шла настоящая работа, и не было лишнего шума. Младшим классам особенно понравились молодые учителя. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы старшеклассников, буквально вжившихся в роль педагога. Уроки проходили интересно и познавательно.

В перерыве между уроками учащиеся-«учителя» организовали динамические перемены, во время которых были проведены различные конкурсы, викторины, подвижные игры и даже танцы.

Поскольку День самоуправления прошел в преддверии 8 марта, школьники подготовили и провели специальный поздравительный урок для педагогов, где поздравили их с приближающимся праздником и, конечно же, поблагодарили за их труд, терпение, профессионализм.

Трудный учебный день состоялся. Все работали с удвоенным рвением и старанием. Преподаватели наблюдали со стороны учебный процесс, и отметили, что все старшеклассники смогли на себе испытать, насколько тяжел и важен труд учителя, сотрудника и администрации.

А ребята, в свою очередь, поделились с нами своими впечатлениями о школьном дне самоуправления.

Влад Добейко: «Я был в роли заместителя директора. И, вы знаете, мне понравилось. Даже несмотря на то, что было очень тяжело, ведь нужно следить за порядком во время уроков, перемен. Я понял, что труд учителя благородный, достойный».

Анна Копачевская: «Я считаю, что день самоуправления - это отличная возможность попробовать себя в роли учителя, понять труд педагога, насколько он сложный и объемный, посмотреть со стороны учителя на ребенка. И я хочу сказать нашим уважаемым педагогам огромное спасибо за все то, что вы нам даете на уроках, на воспитательных мероприятиях».

Дарья Макуцевич: «А вот я себя решила попробовать в роли учителя английского языка. Я поняла, как же сложно дать знания детям на уроке, чтобы они поняли мою мысль, чтобы максимально все усвоили учебный материал за 45 минут». Валерия Булко: «Хочу открыть свой маленький секрет, что после дня самоуправления я поняла, что возможно в будущем выберу для себя данную профессию. И это неслучайно, моя родная сестра работает учителем. А она – моя гордость, моя мудрость…»

Стоит отметить, что такое мероприятие как День самоуправления, требует тщательной подготовки. Основная задача педагогов состоит в том, чтобы как можно удачнее скоординировать работу всех участников, задействованных в проведении дня. И с этой непростой задачей прекрасно справилась классный руководитель 11 класса Галина Владимировна Рыжевич.

П. КЁЛЕР.