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В Минске ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду

13.03.2020 15:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду
Фото из открытых источников

В Минске из-за подготовки к параду 9 Мая будет временно ограничено движение всех видов транспорта. Период ограничения – с 16 марта по 16 апреля, сообщили в «Минсктрансе».

В Минске ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду Движение под мостом по улице Толстого в Минске закроют до середины лета

Сообщается, что в некоторые дни указанного периода в Минске будут проходить тренировки механизированной колонны. Боевые машины на гусеничном движителе поедут по маршруту ул. Основателей – автодорога Н-9067. Боевые машины на колесном ходу проследуют по ул. Основателей – ул. Скорины – МКАД – аэродром Липки.

Начало движения колонны для тренировок на аэродроме Липки запланировано на 17, 24, 31 марта, 7, 14 апреля. В эти дни движение транспорта по трассам следования техники ограничат с 4.50 утра. Машины будут возвращаться с аэродрома 19, 26 марта, 2, 9, 16 апреля. Ограничение движения запланировано с 19.50. Время прохождения колонны составит около 60 минут.

На время прохождения механизированных колонн движение маршрутов городского пассажирского транспорта изменят или приостановят.

 
Теги: Минск
 
 
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Временное ограничение движения транспорта продлится с 16 марта по 16 апреля.
 
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