В Минске ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске из-за подготовки к параду 9 Мая будет временно ограничено движение всех видов транспорта. Период ограничения – с 16 марта по 16 апреля, сообщили в «Минсктрансе».

Сообщается, что в некоторые дни указанного периода в Минске будут проходить тренировки механизированной колонны. Боевые машины на гусеничном движителе поедут по маршруту ул. Основателей – автодорога Н-9067. Боевые машины на колесном ходу проследуют по ул. Основателей – ул. Скорины – МКАД – аэродром Липки.

Начало движения колонны для тренировок на аэродроме Липки запланировано на 17, 24, 31 марта, 7, 14 апреля. В эти дни движение транспорта по трассам следования техники ограничат с 4.50 утра. Машины будут возвращаться с аэродрома 19, 26 марта, 2, 9, 16 апреля. Ограничение движения запланировано с 19.50. Время прохождения колонны составит около 60 минут.

На время прохождения механизированных колонн движение маршрутов городского пассажирского транспорта изменят или приостановят.