Samsung предлагает бесплатно продезинфицировать смартфоны по всему миру. Можно и в Минске

Источник материала: Tut.by

SamMobile пишет , что Samsung запустила услугу под названием Galaxy Sanitizing Service. Ее суть состоит в дезинфекции гаджетов производителя — причем для владельцев аппаратов предложение бесплатное. Оказалось, что услугой можно воспользоваться и в Минске.



Изображение использовано в качестве иллюстрации

SamMobile пишет, что услуга Galaxy Sanitizing Service запустилась в 19 странах, включая соседнюю к нам Россию. Суть программы — в дезинфекции мобильных гаджетов производителя (смартфонов, «умных» часов и беспроводных наушников) в специальных аппаратах через ультрафиолетовое излучение.

Мы связались с белорусским офисом Samsung, где подтвердили: продезинфицировать гаджеты компании бесплатно получится и в Минске в сервисном центре Samsung Service Plaza на Якуба Коласа. В SamMobile добавляют, что такой способ — более безопасный, особенно в сравнении с «абразивными материалами и агрессивными химическими средствами».

Проще говоря: если протирать дисплей смартфона, например, жесткой тканью, то ненароком можно повредить олеофобное покрытие. А если использовать для протирки корпуса жидкое средство, то оно в теории может навредить внутренним компонентам девайсов. С ультрафиолетовым очищением подобного произойти не должно.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung: