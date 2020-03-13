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Samsung предлагает бесплатно продезинфицировать смартфоны по всему миру. Можно и в Минске
Источник материала: Tut.by
SamMobile
SamMobile пишет, что услуга Galaxy Sanitizing Service запустилась в 19 странах, включая соседнюю к нам Россию. Суть программы — в дезинфекции мобильных гаджетов производителя (смартфонов, «умных» часов и беспроводных наушников) в специальных аппаратах через ультрафиолетовое излучение.
Мы связались с белорусским офисом Samsung, где подтвердили: продезинфицировать гаджеты компании бесплатно получится и в Минске в сервисном центре Samsung Service Plaza на Якуба Коласа. В SamMobile добавляют, что такой способ — более безопасный, особенно в сравнении с «абразивными материалами и агрессивными химическими средствами».
Проще говоря: если протирать дисплей смартфона, например, жесткой тканью, то ненароком можно повредить олеофобное покрытие. А если использовать для протирки корпуса жидкое средство, то оно в теории может навредить внутренним компонентам девайсов. С ультрафиолетовым очищением подобного произойти не должно.
Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung:
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Услуга Galaxy Sanitizing Service запустилась в 19 странах.
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