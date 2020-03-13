Наш земляк Александр Наливайко прошел путь от простого крестьянского паренька до ученого

Источник материала: Асiповiцкi край

Земляк, партизан, ученый

Родился 20 октября 1922 года в Вязычине. Ровно через 10 лет окончил начальную школу в родной деревне, в 1936 — Свислочскую семилетку. В следующем поступил на Бобруйский педрабфак, реорганизованный через год в девятимесячные педкурсы, по окончании которых был направлен в Белостокскую область (теперь Польша) в Вышонковскую неполную среднюю школу учителем русского языка и литературы.

В июне сорок первого приехал домой в отпуск. Здесь и застала его Великая Отечественная война. Вместе с патриотически настроенными друзьями искали пути для отпора фашистской оккупации.

Из воспоминаний Александра Михайловича: «Осенью через родную сестру, которая уже два года работала учительницей в Кличевском районе, встретился с одним известным уже в то время партизанским командиром Иваном Изохом, распространял среди населения сводки Совинформбюро, листовки, сообщения газеты “Правда”. В марте 1942 года стал бойцом, а потом командиром разведывательной группы партизанского отряда спецназначения № 309 имени С.М. Кирова, который выполнял задания командования 2-го Белорусского фронта в тылу противника: осуществлял разведку дислокации и движения вражеских воинских частей, собирал информацию о возведении разного рода оборонительных сооружений на реке Березине и в городе Бобруйске. Время от времени в район базирования отряда забрасывали радистов-разведчиков, которых укореняли в фашистские гарнизоны. Так, в мае 1943 года в отряд приняли двух девушек — Аню и Лиду — и устроили на работу: первую — в Бобруйск, вторую — в Осиповичи.

В разгар боев на Орловско-Курской дуге фашисты открыли в Бобруйске “дом отдыха” для своих летчиков-асов. Аня передала его точные координаты, и наша авиация с помощью бобруйских подпольщиков-сигнальщиков в одну из ночей уничтожила здание. Фашисты схватили девушку в подвале разрушенного дома во время очередного сеанса связи с командованием фронта и расстреляли. Лида с помощью связных перебралась в Брест. За две недели до его освобождения была схвачена агентами гестапо и расстреляна”.

В начале 1944 года командованием отряда была получена шифрограмма, в которой говорилось о необходимости организовать группу разведчиков для передислокации на территорию Литвы. Как опытного разведчика, Александра назначили командиром этой группы, куда вошло 15 партизан.

С помощью партизан и командования бригады Габриса нашли нужных людей, которые работали на железнодорожных магистралях Вильнюс-Гродно, Вильнюс-Лида. Был установлен контроль за передислокацией фашистов. Информацию передавали командованию 2-го Белорусского фронта.

В июле 1944 года после соединения с регулярными войсками Наливайко отправили на учебу в Орловское танковое училище, окончить которое не удалось. В августе сорок пятого демобилизовался. Приехав на родину, стал работать учителем Свислочской школы.

В 1947 году Александр поступил, а в 1951 с отличием окончил филологический факультет Могилевского пединститута и поступил в аспирантуру Минского, которую окончил через 3 года. С этого времени работал на филфаке альма-матер старшим преподавателем, заместителем декана, деканом, доцентом до 1999 года. За хорошие показатели в работе не единожды поощрялся. Имеет знак “Отличник просвещения СССР”.

Наливайко — автор учебного пособия по истории белорусской литературы для учащихся средних специальных учебных заведений республики, а также нескольких учебно-методических пособий по белорусской литературе для учителей и учащихся общеобразовательной средней школы, соавтор четырехтомного издания по литературе для преподавателей и студентов института и др.

Награжден орденами Отечественной войны II и I степеней, медалями “Партизан Отечественной войны”, “За победу над Германией”, многими юбилейными.