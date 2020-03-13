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Чехия полностью закрыла въезд и выезд из страны из-за коронавируса

13.03.2020 15:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Чехии запрещает своим гражданам и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать из страны с 16 марта до улучшения ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

   

«С полуночи воскресенья запрещен въезд для всех иностранцев; для всех, кроме тех, кто имеет вид на жительство в республике, также запрещен выезд из Чехии ее гражданам»,— сказал господин Бабиш (цитата по Blesk).
 
 
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Правительство Чехии запрещает своим гражданам и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать из страны с 16 марта до улучшения ситуации с...
 
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