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Чехия полностью закрыла въезд и выезд из страны из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Правительство Чехии запрещает своим гражданам и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать из страны с 16 марта до улучшения ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.
«С полуночи воскресенья запрещен въезд для всех иностранцев; для всех, кроме тех, кто имеет вид на жительство в республике, также запрещен выезд из Чехии ее гражданам»,— сказал господин Бабиш (цитата по Blesk).
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Правительство Чехии запрещает своим гражданам и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать из страны с 16 марта до улучшения ситуации с...
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