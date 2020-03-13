|
БПС-Сбербанк перейдет на новый процессинг. Чего ожидать?
Источник материала: Myfin
Современный центр обработки данных предоставит новые возможности и компетенции. БПС-Сбербанк уже планирует сократить время и повысить качество обслуживания клиентов. Переход будет «бесшовным» и не потребует каких-либо действий от владельцев карточек.
Смену процессинга в банке называют шагом в будущее. Банк достиг того уровня, когда стало экономически выгоднее построить собственный процессинговый центр.
«Новый процессинг позволит укрепить технологическое лидерство банка. Владельцы карточек почувствуют перемены в скорости обслуживания, качестве и разнообразии сервисов, появлении новых технологий и т.д. Что важно, сам переход пройдет в мягком режиме: клиентам ничего не нужно будет делать – лишь подождать, пока данные с одного процессинга будут перенесены на другой», – подчеркивают в БПС-Сбербанке.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БПС-Сбербанк перейдет в начале апреля на собственный процессинг банковских карточек. Новый высокотехнологичный центр позволит быстрее внедрять и запускать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)