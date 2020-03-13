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БПС-Сбербанк перейдет на новый процессинг. Чего ожидать?

13.03.2020 14:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Современный центр обработки данных предоставит новые возможности и компетенции. БПС-Сбербанк уже планирует сократить время и повысить качество обслуживания клиентов. Переход будет «бесшовным» и не потребует каких-либо действий от владельцев карточек.

Смену процессинга в банке называют шагом в будущее. Банк достиг того уровня, когда стало экономически выгоднее построить собственный процессинговый центр.

«Новый процессинг позволит укрепить технологическое лидерство банка. Владельцы карточек почувствуют перемены в скорости обслуживания, качестве и разнообразии сервисов, появлении новых технологий и т.д. Что важно, сам переход пройдет в мягком режиме: клиентам ничего не нужно будет делать – лишь подождать, пока данные с одного процессинга будут перенесены на другой», – подчеркивают в БПС-Сбербанке.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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БПС-Сбербанк перейдет в начале апреля на собственный процессинг банковских карточек. Новый высокотехнологичный центр позволит быстрее внедрять и запускать...
 
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