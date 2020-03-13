Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 человек

У 27 человек тесты на коронавирус показали положительный результат, три человека выписаны.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 13 марта.

«7 заболевших дали по 2-3 контакта заразившихся. Из заболевших один, к сожалению, скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь. В результате он дал более 90 человек «первого контакта», – говорится в сообщении Telegram-канале Минздрава.

По данным Минздрава, в больницах находятся 24 заболевших, троих выписали. Один из заболевший скрыл информацию о посещении Италии, в результате 90 человек оказались контактами первого уровня.

В больницах достаточно лекарств, проверены на работоспособность более двух тысяч аппаратов ИВЛ.