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Фёдор Повный: «Церковь должна быть, как и была во все времена, генератором новых идей и форматов»

13.03.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Священник откровенно рассказал о себе и современной церкви в программе «В людях».

Фёдор Повный: «Церковь должна быть, как и была во все времена, генератором новых идей и форматов»

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Священник должен держать руку на пульсе времени. Учитывать потребность общества, его духовные запросы. Церковь должна быть, как и была во все времена, генератором новых идей и форматов. Может, даже опережающих реальность. Но церковь должна быть консервативна. Что здесь имеется в виду: церковь передаёт учение Евангелия. И если она будет в него вносить поправки, в конечном итоге это будет уже не учение Христа, а порой даже и не комментарии. И, по сути, это будет уже не церковь Христова. Здесь священник не вправе быть конформистом.

Также в интервью Фёдор Повный рассказал:

– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом

– как относится к смартфонам в церкви

– про жену и смысл любви

А также показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси и крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Федор Повный

 
Теги: Минск
 
 
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Священник откровенно рассказал о себе и современной церкви в программе «В людях».
 
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