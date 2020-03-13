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В Беларуси за пару часов пациентов с коронавирусом стало больше на 6 человек

13.03.2020 14:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера поздно вечером Минздрав сообщал, что больных коронавирусной инфекцией в Беларуси 21 человек. Сегодня, 13 марта, их стало больше на шесть человек – и теперь число людей с подтвержденным диагнозом выросло до 27.

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Вчера поздно вечером Минздрав сообщал, что больных коронавирусной инфекцией в Беларуси 21 человек. Сегодня, 13 марта, их стало больше на шесть человек – и теперь...
 
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