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В Беларуси за пару часов пациентов с коронавирусом стало больше на 6 человек
Источник материала: KYKY>
Вчера поздно вечером Минздрав сообщал, что больных коронавирусной инфекцией в Беларуси 21 человек. Сегодня, 13 марта, их стало больше на шесть человек – и теперь число людей с подтвержденным диагнозом выросло до 27.
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Вчера поздно вечером Минздрав сообщал, что больных коронавирусной инфекцией в Беларуси 21 человек. Сегодня, 13 марта, их стало больше на шесть человек – и теперь...
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