Из-за коронавируса EPAM готов перевести 90% сотрудников на удаленную работу

Источник материала: Tut.by

Недавно стало известно, что Wargaming, A1, МТС и еще несколько крупных ИТ-компаний готовы позволить как минимум части сотрудников работать удаленно из-за распростряняющегося коронавируса. Несколько человек рассказало нам, что подобные ограничение вводятся и в EPAM. Мы связались с пресс-службой компании — вот что нам там ответили.



Фото: Reuters

Представители EPAM заявили, что с начала января ежедневно изучали информацию о распространении вируса и рекомендации глобальных и региональных органов здравоохранения. А также «обеспечивали режим работы из дома для практически тысячи человек между несколькими центрами разработки».

Среди сотрудников EPAM нет случаев заражения. При этом «многочисленные команды в разных регионах, в том числе и в Беларуси, по нашей инициативе или по договоренности с заказчиками уже работают удаленно, и процент такой работы увеличивается каждый день. Сегодня компания готова перейти на работу в таком режиме для более, чем 90% всех сотрудников».

— Международные перемещения разрешены сегодня только как исключения. Просим сотрудников отказаться от персональных путешествий. В случаях, когда поездки в регионы, где зафиксированы случаи распространения вируса, уже состоялась, сотрудники должны соблюдать карантин и пройти обследование. Принято решение об отмене или переносе (в онлайн-формат или на новые даты) всех мероприятий с присутствием относительно большого количества людей, — добавили в пресс-службе.