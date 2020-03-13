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Из-за коронавируса EPAM готов перевести 90% сотрудников на удаленную работу
Источник материала: Tut.by
Недавно стало известно, что Wargaming, A1, МТС и еще несколько крупных ИТ-компаний готовы позволить как минимум части сотрудников
Представители EPAM заявили, что с начала января ежедневно изучали информацию о распространении вируса и рекомендации глобальных и региональных органов здравоохранения. А также «обеспечивали режим работы из дома для практически тысячи человек между несколькими центрами разработки».
Среди сотрудников EPAM нет случаев заражения. При этом «многочисленные команды в разных регионах, в том числе и в Беларуси, по нашей инициативе или по договоренности с заказчиками уже работают удаленно, и процент такой работы увеличивается каждый день. Сегодня компания готова перейти на работу в таком режиме для более, чем 90% всех сотрудников».
— Международные перемещения разрешены сегодня только как исключения. Просим сотрудников отказаться от персональных путешествий. В случаях, когда поездки в регионы, где зафиксированы случаи распространения вируса, уже состоялась, сотрудники должны соблюдать карантин и пройти обследование. Принято решение об отмене или переносе (в онлайн-формат или на новые даты) всех мероприятий с присутствием относительно большого количества людей, — добавили в пресс-службе.
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Среди сотрудников EPAM нет случаев заражения.
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