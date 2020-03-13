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Песков рассказал, как Путин относится к созданию культа личности

13.03.2020 17:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент России Владимир Путин не согласен с созданием собственного культа личности, ему это не нравится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Культ личности Владимира Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности", — сказал он журналистам, пишут РИА Новости.

В январе Песков также рассказывал, что президенту не близка идея называть его именем какие-либо объекты. Так он ответил на вопрос, нет ли признаков культа личности в том, что в столице Чечни есть проспект имени Путина и планируется возвести дворец дзюдо его имени.

 
 
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Президент России Владимир Путин не согласен с созданием собственного культа личности, ему это не нравится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий...
 
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