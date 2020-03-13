Дети не болеют? В России среди заболевших коронавирусом - двое школьников









Согласно данным штаба, 11 новых заболевших посещали в последние две недели страны, в которых сложилась неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекции: Италию, Францию, Австрию. Один человек из 11 заразился в результате контакта с другим больным,ТАСС





девочка-подросток. Об этом в пятницу сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает echo.msk.ru Одним из новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве оказаласьОб этом в пятницу сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает





«Один из заболевших — подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу», сообщили в штабе.









Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, один из пяти зараженных коронавирусом в этом городе - ребенок десяти лет. "По информации федерального штаба, у нас пять человек, которые заболели. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Один из них - ребенок 10 лет".



