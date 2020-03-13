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НОК Греции прервал эстафету олимпийского огня

13.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

НОК Греции прервал эстафету олимпийского огня

Национальный олимпийский комитет Греции прервал эстафету олимпийского огня по своей стране из-за ситуации с коронавирусом. Информация об этом содержится в официальном Twitter-аккаунте организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение было принято, поскольку на церемонию встречи олимпийского огня в Спарте пришло очень много людей, несмотря на то, что всем рекомендовано было оставаться дома. По мнению представителей НОК Греции, решение отменить эстафету было трудным, но необходимым. Олимпийский огонь будет передан оргкомитету соревнований на специальном мероприятии 19 марта, которое закроют для зрителей. Организаторы Олимпиады в Токио заявили о том, что пока подготовка к Олимпиаде продолжается, речи об отмене игр не идет.

Огонь летней Олимпиады — 2020, которая пройдет в Токио, был зажжен накануне в Древней Олимпии. Церемония состоялась без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса. Эстафета огня XXXII летних Олимпийских игр должна была проходить по территории Греции с 12 по 19 марта.

https://www.belta.by/

 
 
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Национальный олимпийский комитет Греции прервал эстафету олимпийского огня по своей стране из-за ситуации с коронавирусом. Информация об этом содержится в...
 
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