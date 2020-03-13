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Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях перенесли на год

13.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях перенесли на год

Чемпионат мира в помещениях, перенесенный из-за коронавируса, пройдет в марте 2021 года. Такая информация размещена на официальном сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Турнир должен был состояться в марте нынешнего года в Нанкине, однако из-за ситуации с распространением коронавируса его проведение отложили на год — состязания пройдут с 19 по 21 марта 2021 года.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций проводит чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях с 1985 года. Начиная с 1987 года — неизменно в марте в течение трех дней. Белорусские спортсмены за время выступлений отдельной командой завоевали на планетарных форумах 4 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей.

https://www.belta.by/

 
 
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Чемпионат мира в помещениях, перенесенный из-за коронавируса, пройдет в марте 2021 года. Такая информация размещена на официальном сайте Всемирной...
 
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