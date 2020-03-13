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4 млн просмотров за 15 часов. Клип Little Big бьёт рекорды «Евровидения»
Источник материала: СТВ
Представители России на «Евровидении» – группа Little Big – поедет на «Евровидение» в расширенном составе.
Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram.
Усилят команду два участника: солист группы The Hatters – Юрий Музыченко и Флорида Чантурия из группировки «Ленинград».
Little Big:
Little Big – группа из Санкт-Петербурга. В ее состав входят четыре человека: Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов, Софья Таюрская.
12 марта Little Big презентовала песню, с которой отправится на конкурс. Клип на композицию «UNO» менее чем за сутки набрал 4 миллиона просмотров и попал на первое место в тренды YouTube, а также стал самым популярным роликом среди всех участников конкурса в нынешнем году.
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Представители России на «Евровидении» – группа Little Big – поедет на «Евровидение» в расширенном составе. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram. ...
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