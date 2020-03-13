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4 млн просмотров за 15 часов. Клип Little Big бьёт рекорды «Евровидения»

13.03.2020 17:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Представители России на «Евровидении» – группа Little Big – поедет на «Евровидение» в расширенном составе.  

Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram.  

4 млн просмотров за 15 часов. Клип Little Big бьёт рекорды «Евровидения»
Скриншот из видео

Усилят команду два участника: солист группы The Hatters – Юрий Музыченко и Флорида Чантурия из группировки «Ленинград».  

«Впервые в жизни придется посмотреть «Евровидение». Поклонники Little Big о их участии в «Евровидении» (здесь подробнее).  

4 млн просмотров за 15 часов. Клип Little Big бьёт рекорды «Евровидения»
Фото: instagram.com/littlebigband  

Little Big:
Собрали сборную Санкт-Петербурга на «Евровидение-2020».  

Little Big – группа из Санкт-Петербурга. В ее состав входят четыре человека: Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов, Софья Таюрская.  

4 млн просмотров за 15 часов. Клип Little Big бьёт рекорды «Евровидения»
Фото: instagram.com/littlebigband  

12 марта Little Big презентовала песню, с которой отправится на конкурс. Клип на композицию «UNO» менее чем за сутки набрал 4 миллиона просмотров и попал на первое место в тренды YouTube, а также стал самым популярным роликом среди всех участников конкурса в нынешнем году.   

Сам клип смотрите здесь.   

Люди в материале: Little Big, Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов, Софья Таюрская, Юрий Музыченко, Флорида Чантурия

 
 
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Представители России на «Евровидении» – группа Little Big – поедет на «Евровидение» в расширенном составе.   Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram.   ...
 
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