4 млн просмотров за 15 часов. Клип Little Big бьёт рекорды «Евровидения»

Источник материала: СТВ

Представители России на «Евровидении» – группа Little Big – поедет на «Евровидение» в расширенном составе.

Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram.



Скриншот из видео

Усилят команду два участника: солист группы The Hatters – Юрий Музыченко и Флорида Чантурия из группировки «Ленинград».

«Впервые в жизни придется посмотреть «Евровидение». Поклонники Little Big о их участии в «Евровидении» ( здесь подробнее ).



Фото: instagram.com/littlebigband

Little Big:

Собрали сборную Санкт-Петербурга на «Евровидение-2020».

Little Big – группа из Санкт-Петербурга. В ее состав входят четыре человека: Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов, Софья Таюрская.



Фото: instagram.com/littlebigband

12 марта Little Big презентовала песню, с которой отправится на конкурс. Клип на композицию «UNO» менее чем за сутки набрал 4 миллиона просмотров и попал на первое место в тренды YouTube, а также стал самым популярным роликом среди всех участников конкурса в нынешнем году.