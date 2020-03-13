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Страны ЕАЭС наращивают экспорт промышленных товаров в третьи страны

13.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выход производителей на рынки третьих стран – одна из стратегических задач Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В союзе формируется механизм взаимодействия по совместным мерам поддержки экспорта. В числе основных мер поддержки – страхование, кредитование и международный лизинг. ЕЭК и экспортные кредитные агентства стран ЕАЭС заключили Меморандум о взаимодействии. Созданы механизмы поддержки экспорта в легкой промышленности и сельскохозяйственном машиностроении. Для поддержки производителей создается совместная инфраструктура на территории третьих стран. Наибольший экспортный потенциал – в металлургии, химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Произведенная в ЕАЭС металлургическая продукция пользуется спросом в Египте, Вьетнаме, Израиле. Большой спрос на химическую продукцию в Индии, Вьетнаме и Сербии. Продукция целлюлозно-бумажной промышленности востребована в Индии, Иране и Египте.

Почему государствам (ЕАЭС) завоевывать рынки третьих стран легче вместе? Что делается для развития экспортного потенциала каждого государства союза? Эти вопросы в эфире телеканала «МИР 24» прокомментировали заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Дина Акпанбаева и доктор экономических наук, профессор Ирина Новикова.

- Какие механизмы поддержки экспорта промышленной продукции реализуются в рамках союза?

Выгодная интеграция
Успехи ЕАЭС
Дина Акпанбаева: В рамках союза применяются не только национальные меры поддержки, но и совместные выходы на рынки третьих стран. Основным документом является договор о ЕАЭС и основные направления промышленного сотрудничества. Первым шагом было подписание меморандума между комиссией и экспортно-кредитными агентствами, который позволяет страховать экспортные поставки. Также мы запустили механизм взаимодействия выхода на рынки третьих стран, был принят ряд рекомендаций. Мы приняли отраслевые механизмы по поддержке легкой промышленности и сельхозмашиностроения.

- Если не брать во внимание партнеров по ЕАЭС, какие товары Беларусь сегодня поставляет на рынки третьих стран? Насколько, на ваш взгляд, сегодня реализован экспортный потенциал страны?

Ирина Новикова: Потенциал до конца не реализован. Мы поставляем продукцию наших известных брендов – «Минский автомобильный завод», «Минский тракторный завод», калийные удобрения, металлопродукция. Это большая статья нашего экспорта. Мы пробиваемся на европейский рынок. Мощности предприятий позволяю нарастить объемы поставок.

Полную версию интервью смотрите в видеоролике.



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Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Дина Акпанбаева и доктор экономических наук Ирина Новикова пояснили, что делается для развития экспортного...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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