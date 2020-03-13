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Как легко вымыть ванную комнату? Простые советы

13.03.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как придать ванной комнате привлекательный вид? Прежде всего – сделать её чистой. Мы нашли несколько простых советов о том, как заставить вещи сиять. 

Смеситель 

Чтобы смеситель выглядел так, словно его только что купили, достаточно воспользоваться лимоном. Нужно разрезать плод пополам и одной из половинок протереть металлическое изделие. 

Если загрязнение не желает исчезать, можно применить соль. Если и это не помогает, можно попробовать применить уксус. Предварительно надев перчатки, чтобы сберечь кожу рук, нужно вымочить тряпку в уксусе и обмотать её вокруг крана или потереть ею металл. 

Очистить ванну, освежить дыхание, убрать пятна. На что способна обычная соль? 

Стоит отметить, что уксус нельзя использовать на простом железе и никеле. Если лёгкие способы не помогли, рекомендуется использовать специальное чистящее средство. 

Как легко вымыть ванную комнату? Простые советы
Фото: instagram.com/affordablecleaningsolutionsfl 

Зеркало 

Первый способ – воспользоваться водой и содой. Второй – применить чёрный чай. Заварить три пакетика в воде, перелить чай в бутылку с пульверизатором и распылить на стекло. Затем нужно протереть зеркало. 

Третий способ – использовать моющее для посуды. Оно, как и специализированные средства, прекрасно очищает стекло от грязи и жира. 

Как легко вымыть ванную комнату? Простые советы
Фото: instagram.com/bogdana_o_mansarde 

Ванна 

Чтобы очистить ванну от известкового налёта, нужно смешать полстакана пищевой соды, полстакана воды и четверть стакана уксуса. Если ванна акриловая, соду следует заменить лимонным соком. 

Если требуется избавиться от жёлтого налёта, можно воспользоваться сухим отбеливателем и водой, смешанными в пропорции 1 к 1. Однако следует учесть, что если ванна покрыта эмалью, то в отбеливателе не должно быть хлора. 

Есть несколько способов избавиться от ржавчины. Первый – смешать 100 мл нашатырного спирта и 50 мл перекиси водорода, затем салфеткой нанести раствор на проблемное место и подождать 15 минут. После этого нужно промыть ванну водой. 

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Как легко вымыть ванную комнату? Простые советы
Фото: instagram.com/time_with_love 

Второй способ – нанести на ржавчину лимонную кислоту, подождать 15 минут и промыть водой. Третий способ – смешать воду и соду в такой пропорции, чтобы смесь по консистенции была похожа на пасту. Далее необходимо нанести пасту на проблемное место и хорошенько потереть его. Затем промываем водой. 

Если простые способы не помогают, всегда можно воспользоваться специализированными чистящими средствами, но следует учитывать, из чего сделана ванна, чтобы не испортить её. 

Ранее мы рассказывали о том, как легко почистить изделия из серебра. 

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Как придать ванной комнате привлекательный вид? Прежде всего – сделать её чистой. Мы нашли несколько простых советов о том, как заставить вещи сиять.  Смеситель  ...
 
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