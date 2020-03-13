Дарья Лобач - учащаяся ГУО "Ивьевская средняя школа" приняла участие в областном этапе Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси" в г. Гродно
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Дарья Лобач - учащаяся ГУО "Ивьевская средняя школа" приняла участие в областном этапе Всебелорусской акции "Мы- граждане Беларуси" в г. Гродно
13.03.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Дарья Лобач - учащаяся ГУО "Ивьевская средняя школа" приняла участие в областном этапе Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси" в г. Гродно
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Дарья Лобач - учащаяся ГУО "Ивьевская средняя школа" приняла участие в областном этапе Всебелорусской акции "Мы- граждане Беларуси" в г. Гродно
Дарья Лобач - учащаяся ГУО "Ивьевская средняя школа" приняла участие в областном этапе Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси" в г. Гродно ...
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