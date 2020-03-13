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Они не звери - они хуже зверей! В Лунинце коммунальщики убили домашнего щенка

13.03.2020 17:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Убийство домашнего любимца семьи Колб произошло на глазах у детей.

Они не звери - они хуже зверей! В Лунинце коммунальщики убили домашнего щенка
Спасти собаку не удалось
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Такой Герда появилась в семье Колб

О том, как коммунальники убили лабрадора на улице Скорины, у дома 17, Медиа-Полесью рассказали хозяева собаки Василий и Татьяна Колб.

— 10 марта около 15.00 я вернулась с похорон, — рассказывает Татьяна. – Герда – так звали нашу собаку, – была привязана у гаража. Вообще она у нас в доме жила, в одной из комнат муж оборудовал для неё вольер. А как потеплело, стали привязывать на улице, чтобы на воздухе побегала. Отвязывали, когда во дворе был кто-то из нас, чтобы Герде было больше свободы, чтобы с детьми поиграла. Так было и в этот день. 

Отвязала собаку и вошла в дом, чтобы переодеть детей. Буквально через минуту услышала, как по улице проехала машина, и тут же – визг. Выскочила во двор, думала, Герда попала под машину. Собака бежит ко мне навстречу, визжит, бросается на грудь. Я не могу понять, в чём дело. Провожу рукой по шерсти на спине и чувствую – что-то торчит. Оказалось, это дротик, которыми коммунальники умерщвляют животных.

Татьяна с криками бросилась за машиной. Автомобиль развернулся, подъехал к дому, остановился. В салоне находилось три человека.

— Я кричала: «Что же вы делаете? Собака в ошейнике, около дома, зачем вы в неё стреляли?» — рассказывает Татьяна. – Просила помочь, сделать что-нибудь, отвезти Герду в ветлечебницу. В ответ услышала: «Закрой рот, обращайся в милицию».

Всё это слышали и видели дети – пятилетний Матвей и трёхлетний Максим. Поначалу они наблюдали за происходящим через окошко у двери, затем выбежали на улицу вслед за мамой.

В ветлечебницу Татьяну с Гердой на руках повёз сосед. Он также видел и слышал всё, что произошло.

— Пока ехали, Герда скулила, лизала мне руки, в глазах её были слёзы, — говорит Татьяна. – Словно человек, просила о помощи. Ветврачи делали всё, что могли. Около часа пытались спасти собаку. К сожалению, сделать этого не удалось.

— Дротик попал прямо в позвоночник, — добавляет Василий. – Стреляли прицельно, с близкого расстояния. И собака не убегала, не пряталась. Она ведь не боялась людей. Лабрадоры очень дружелюбные, доверчивые.

Василий рассказывает, что Герда появилась в семье в декабре прошлого года совсем маленькой. Погибла она практически щенком – в три с половиной месяца.

Собаке сделали все необходимые прививки, оформили паспорт, — говорит Василий. – Я сам ухаживал за ней, мыл, гулял. Дети её очень любили. Мы не говорим им, что Герда умерла, мальчики думают, что она на лечении в ветлечебнице. 

Василий показывает вольер в одной из комнат – здесь жила Герда. Показывает и поводок, на котором собака находилась на привязи во дворе.

— Уже готов проект вольера, который собирался делать во дворе, — говорит лунинчанин. – И вот, считанные минуты и бесчеловечность перечеркнули все планы.

Татьяна до сих пор не может прийти в себя от пережитого стресса. Говорит, что собирается на приём к психологу. Дети в тот злополучный вечер всё время плакали, ночью не могли уснуть. И сейчас постоянно спрашивают про собаку, видно, что не могут забыть произошедшее.


Татьяна подала заявление в милицию.

— Убийство Герды не должно сойти с рук тем, кто это сделал, — говорит она.

А сейчас собирается подавать ещё одно, – за оскорбление на коммунальников.

#1#

Василий в день случившегося был в отъезде. Как только позвонила жена и рассказала о гибели Герды, позвонил директору ЖКХ.

Георгий Шпаковский сказал, что разберётся в произошедшем, — рассказывает хозяин убитого лабрадора. – Также говорил, что если собака находится на улице, это уже безнадзорная собака. Но ведь Герда была в ошейнике, у калитки! Да по ней видно, что она домашняя, ухоженная!

Супруги Колб намерены обращаться во все инстанции, чтобы привлечь виновников жесткой смерти собаки к ответственности.

— К тому же, — говорят они, — наш случай – не единичный в Лунинце, когда подобным образом гибнут домашние животные.

Увы, это так, 30 января лунинчанка нашла своего пса лежащим у гаража с дротиком между рёбер. Это произошло на улице Богдановича. Женщина обратилась с заявлением в милицию с просьбой установить и наказать виновных. 

По данным РОВД, по факту поступившего заявления была проведена проверка и было принято решение о прекращении дела об административном правонарушении.

В Лунинце стреляли собак и раньше. В частности, в 2019 году коммунальники убили четвероногого, пока хозяин отвернулся в гараже. 

А в 2016 году, когда дворняжка с улицы забежала в частный двор, дробь пробила окно и упала на постель, где спал ребенок. Бабушка мальчика написала заявление в милицию. Живодер обошелся штрафом.

Представитель Министерства ЖКХ Андрей Ромашко, комментируя случаи отлова и немедленного убийства бродячих животных, подчеркнул, что ни в каком документе не прописано такое требование: «Убивать их не должны. Нам известно о таких фактах, и это ненормально. Тяжело проконтролировать, как это сегодня организовано на местах. Это такой человеческий фактор».


В Лунинце же по-прежнему действует график отстрела безнадзорных животных. Согласно которому, отстрел осуществляется ежедневно, с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.

Материалы об убийстве домашних животных будут направлены редакцией в облисполком, Министерство ЖКХ и Администрацию президента.

К сожалению, такая ситуация храктерна не только для Лунинца. Например, на днях под Мозырем живодеры из ЖКХ также застрелили собаку на глазах у подростка,который даже попытался их остановить, но, как говорят, силы были не равны.


Но вряд ли живодеры понесут надлежащее наказание. Подобное отношение к животным в Беларуси - не редкость. У нас до сих пор нет закона о защите животных и максимум, что грозит убийцам - год ареста, а чаще всего они отделываются штрафом или остаются безнаказанными. 

Что и не удивительно в стране, где даже человеческая жизнь не является абсолютной ценностью - за время своего правления Лукашенко отправил на смерть уже более 400 человек и с каждым годом это число растет.
 
 
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Убийство домашнего любимца семьи Колб произошло на глазах у детей.
 
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