В 2022 году Ивье станет здоровым городом

Источник материала: Ивьевский край

В 2022 году г. Ивье начнется реализация государственного профилактического проекта «Ивье – здоровый город», сообщили корреспонденту «Іўеўскага краю» в Ивьевском районном центре гигиены и эпидемиологии. Данное решение содержится в протоколе заседаний Совета по демографической безопасности на 2016-2020 годы. На нем утвержден план мероприятий по реализации в Гродненской области государственных профилактических проектов «Здоровые города, поселки» на 2020-2024 годы.

Одновременно с Ивье в 2022 году реализация проекта будет проходить в г. Берестовица, Дятлово, Свислочь и г. п. Вороново.

И. БУТУРЛЯ.