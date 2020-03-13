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В 2022 году Ивье станет здоровым городом

13.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В 2022 году г. Ивье  начнется реализация государственного профилактического проекта «Ивье – здоровый город», сообщили корреспонденту «Іўеўскага краю» в Ивьевском районном центре гигиены и эпидемиологии. Данное решение содержится в протоколе заседаний Совета по демографической безопасности на 2016-2020 годы. На нем  утвержден план мероприятий по  реализации в Гродненской области государственных профилактических проектов «Здоровые города, поселки» на 2020-2024 годы.

Одновременно  с Ивье в 2022 году реализация проекта будет проходить в г. Берестовица, Дятлово, Свислочь и г. п. Вороново.

И. БУТУРЛЯ.

 
 
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В 2022 году г. Ивье  начнется реализация государственного профилактического проекта «Ивье – здоровый город», сообщили корреспонденту...
 
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