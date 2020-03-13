В Барановичах задержан пьяный водитель. Есть видео погони

Источник материала: Виртуальный Брест

Около 21:50 часов в ходе надзора за дорожным движением на перекрестке улиц Профессиональная и Чернышевского внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль «Пежо 406».





Включив проблесковые маячки, сотрудники через громкоговорящее устройство высказали требование об остановке. Водитель проигнорировал данное требование и попытался скрыться.

Правоохранители начали преследование. Через 200 метров автомобиль был остановлен на Слонимском шоссе. В ходе беседы с водителем инспекторы предположили, что он находится в нетрезвом состоянии и предложили пройти освидетельствование.

Житель Барановичей был доставлен в Барановичский межрайонный наркологический диспансер, где прибор показал 1,15 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В результате 49-летний горожанин привлечен к административной ответственности и должен выплатить штраф 50 базовых величин,а также лишен права управления транспортными средствами на три года.