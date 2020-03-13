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Белавиа отменяет еще больше рейсов из-за коронавируса
Источник материала: Myfin
«Авиакомпания «Белавиа» активно следит за ситуацией, вызванной коронавирусом, а также следует рекомендациям ВОЗ. Безопасность пассажиров в приоритете у авиакомпании!», - подчеркнули в авиакомпании.
Как сообщается на сайте авиаперевозчика, с 13 по 31 марта он отменяет выполнение рейсов по вторникам и четвергам по маршруту Минск-Тель-Авив-Минск, оставляя в расписании полеты только по воскресеньям.
В соответствии с указанием авиационных властей Израиля с 12 по 31 марта введены ограничения на въезд в Израиль для граждан иностранных государств, не имеющих гражданство Израиля или израильского вида на жительство, отмечается в сообщении.
Также отменены с 5 марта по 1 апреля все рейсы по маршруту Минск-Ашхабад-Минск.
Как ранее
Подробная информация об отмене рейсов представлена на сайте авиакомпании.
Отмененные рейсы в связи с эпидемией коронавируса (Covid – 19)
С информацией Международной ассоциации воздушного транспорта IATA по ограничениям, введенным отдельными странами, можно ознакомится здесь.
В случае, если ваш рейс отменен, вы можете:
Статус бронирования можно проверить по ссылке.
Для внесения изменений либо возврата авиабилета, обращаться нужно по месту его приобретения.
Для возврата авиабилета, приобретенного на сайте belavia.by, необходимо направить на адрес электронной почты
В случае, если ваш рейс НЕ отменен, внесение изменений и возврат возможны в соответствии с правилами примененного тарифа. С правилами внесения изменений в авиабилет через интернет можно ознакомиться по ссылке.
Источник: Myfin.by
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