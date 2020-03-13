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В Слуцке покажут комедию о важности традиционных семейных ценностей
13.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На следующей неделе в Слуцком ГДК покажут комедию в двух актах «Три плюс кот»,
Спектакль проходит в рамках всебелорусской акции «За интернет-безопасность вместе» расскажет о важности сохранения традиционных семейных ценностей. В постановке в простой и понятной форме с тонким юмором поднимаются проблемы разводов и взаимоотношения между людьми, которые его пережили.
Автор – Евгений Шестаков, режиссер-постановщик – Денис Паршин, художник-постановщик Юрий Соломонов (главный художник республиканского Театра белорусской драматургии), композитор - Михаил Обухов. В ролях популярные актёры Минского «Театра-студии киноактера»: Заслуженный артист Республики Беларусь Александр Тимошкин, Вера Полякова, Алеся Пуховая, Артём Давидович.
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На следующей неделе в Слуцком ГДК покажут комедию в двух актах. Спектакль проходит в рамках всебелорусской акции «За интернет-безопасность вместе» расскажет о...
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