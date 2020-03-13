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В Слуцке покажут комедию о важности традиционных семейных ценностей

13.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На следующей неделе в Слуцком ГДК покажут комедию в двух актах «Три плюс кот», сообщается на сайте учреждения.

Спектакль проходит в рамках всебелорусской акции «За интернет-безопасность вместе» расскажет о важности сохранения традиционных семейных ценностей. В постановке в простой и понятной форме с тонким юмором поднимаются проблемы разводов и взаимоотношения между людьми, которые его пережили.

Автор – Евгений Шестаков, режиссер-постановщик – Денис Паршин, художник-постановщик Юрий Соломонов (главный художник республиканского Театра белорусской драматургии), композитор - Михаил Обухов. В ролях популярные актёры Минского «Театра-студии киноактера»: Заслуженный артист Республики Беларусь Александр Тимошкин, Вера Полякова, Алеся Пуховая, Артём Давидович.

  • Начало - 19 марта в 18:30.
  • Стоимость билетов - 14 рублей.
  • Телефон для справок: 5-73-26.

В Слуцке покажут комедию о важности традиционных семейных ценностей


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На следующей неделе в Слуцком ГДК покажут комедию в двух актах. Спектакль проходит в рамках всебелорусской акции «За интернет-безопасность вместе» расскажет о...
 
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