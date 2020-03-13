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В Барановичах пьяный на Peugeot пытался скрыться от ГАИ
Источник материала: Tut.by
Инспекторы задержали в Барановичах пьяного водителя,
На перекрестке улиц Профессиональной и Чернышевского внимание инспекторов привлек Peugeot 406. Включив проблесковые маячки, сотрудники через громкоговорящее устройство высказали требование об остановке, но водитель его проигнорировал и попытался скрыться.
Милиционеры начали преследование и через 200 метров остановили автомобиль. В ходе беседы с водителем инспекторы предположили, что тот пьян. Медицинское освидетельствование подтвердило их подозрения — 1,15 промилле алкоголя.
На 49-летнего нарушителя инспекторы составили административные протоколы, по результатам рассмотрения которых мужчину оштрафовали на 50 базовых величин и лишили прав на 3 года.
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На 49-летнего нарушителя инспекторы составили административные протоколы, по результатам рассмотрения которых мужчину оштрафовали на 50 базовых величин и лишили...
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