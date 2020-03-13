Непогода в Минской области: сорваны крыши домов, упало 20 деревьев

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Порывы ветра до 25 метров в секунду. Непогода обрушилась на Минскую область ночью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





В Березино ветер сорвал крыши с трех жилых домов. По области более 20 случаев падения деревьев в 9 районах. Пострадавших нет. Последствия непогоды оперативно ликвидировали.



