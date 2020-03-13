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Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса. Какие ещё соревнования взяли паузу

13.03.2020 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. 13 марта стало известно, что главные футбольные турниры Старого Света – Лига чемпионов и Лига Европы – приостановлены из-за распространения коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Ближайшие поединки этих турниров, которые должны были состоятся на следующей неделе, отложены на более поздний срок. Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее.

Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса. Какие ещё соревнования взяли паузу

Однако еще до приостановки прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Из восьми поединков было сыграно только шесть. Продолжает удивлять донецкий «Шахтер». «Горняки» обыграли в гостях «Вольфсбург». За гостей точными ударами отметились Мораес и Антонио. Итоговый счет 2:1. Обе команды в первом тайме не сумели реализовать пенальти.

Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса. Какие ещё соревнования взяли паузу

Крупную гостевую победу в еврокубках за последние 55 лет одержал «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уничтожили австрийский ЛАСК 5:0. «Байер» также в гостях оказался сильнее «Рейнджеров» из Глазго, «Базель» на чужом поле нанес поражение «Айнтрахту».

Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса. Какие ещё соревнования взяли паузу

Кроме Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлены и другие соревнования по различным видам спорта. Вынужденную паузу взяли крупнейшие футбольные национальные чемпионаты Старого Света – Англии, Италии, Испании, Германии и Франции. Футбольные соревнования Чехии, Шотландии, Ирландии и еще футбольные лиги нескольких стран. Приостановлен сезон в регулярных чемпионатах НБА и всех хоккейных лиг на территории США и Канады, включая НХЛ.

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Также стало известно, что в 2020 году не состоится юниорский чемпионат мира по хоккею. А матчи плей-офф Кубка Гагарина проходят без зрителей. Приостановлен сезон в баскетбольной Единой лиги ВТБ. Перенесены и этапы гонок «Формулы 1» в Бахрейне и Вьетнаме. Отмена эстафета олимпийского огня по территории Греции.  

Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса. Какие ещё соревнования взяли паузу

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Новости мира. 13 марта стало известно, что главные футбольные турниры Старого Света – Лига чемпионов и Лига Европы – приостановлены из-за распространения...
 
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